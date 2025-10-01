В Україні з початку війни «загубилося» майже пів мільйона одиниць зброї

За рік кількість втраченої зброї зросла вдвічі, лідирують Київ і Донеччина.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні втрачено та викрадено 491 426 одиниць зброї, причому за останній рік цей показник зріс майже вдвічі — з 270,9 тис. у вересні 2024 року до майже півмільйона у вересні 2025 року, повідомляє Опендатабот.

Лише 6% зброї викрадено, тоді як 94% становить втрачена зброя. Найчастіше зникають автомати (149 тис., третина від загальної кількості), зокрема АК-74 (понад 99 тис.), та мисливські рушниці (135 тис.). Пістолети Макарова (21 тис.), карабіни, травматична та газова зброя складають близько чверті. Нарізна зброя становить 52%, гладкоствольна — 28%, решта — інші категорії. Іноземна зброя займає 58%, вітчизняна — 17%, а 25% мають невідоме походження. Лідерами за втратами є Київ (78,5 тис.), Донеччина (72,2 тис.), Миколаївщина та Київщина (по 50,1 тис.) і Запорізька область (36,9 тис.). Реєстр зброї оновлюється щодня, додаючи нові записи та видаляючи знайдену зброю.

