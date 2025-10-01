В Украине с начала войны «потерялось» почти полмиллиона единиц оружия

За год количество утраченного оружия выросло вдвое, лидируют Киев и Донецкая область.

С начала полномасштабного вторжения в Украине потеряно и похищено 491 426 единиц оружия, причем за последний год этот показатель вырос почти вдвое — с 270,9 тыс. в сентябре 2024 года до почти полумиллиона в сентябре 2025 года, сообщает Опендатабот.

Лишь 6% оружия похищено, тогда как 94% составляет утраченное оружие. Чаще всего пропадают автоматы (149 тыс., треть от общего количества), в частности АК-74 (более 99 тыс.), и охотничьи ружья (135 тыс.). Пистолеты Макарова (21 тыс.), карабины, травматическое и газовое оружие составляют около четверти. Нарезное оружие составляет 52%, гладкоствольное — 28%, остальное — другие категории. Иностранное оружие занимает 58%, отечественное — 17%, а 25% имеют неизвестное происхождение. Лидерами по потерям являются Киев (78,5 тыс.), Донецкая область (72,2 тыс.), Николаевская и Киевская области (по 50,1 тыс.) и Запорожская область (36,9 тыс.). Реестр оружия обновляется ежедневно, добавляя новые записи и удаляя найденное оружие.

