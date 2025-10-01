Практика судов
  1. В Украине

В Украине с начала войны «потерялось» почти полмиллиона единиц оружия

13:14, 1 октября 2025
За год количество утраченного оружия выросло вдвое, лидируют Киев и Донецкая область.
В Украине с начала войны «потерялось» почти полмиллиона единиц оружия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала полномасштабного вторжения в Украине потеряно и похищено 491 426 единиц оружия, причем за последний год этот показатель вырос почти вдвое — с 270,9 тыс. в сентябре 2024 года до почти полумиллиона в сентябре 2025 года, сообщает Опендатабот.

Лишь 6% оружия похищено, тогда как 94% составляет утраченное оружие. Чаще всего пропадают автоматы (149 тыс., треть от общего количества), в частности АК-74 (более 99 тыс.), и охотничьи ружья (135 тыс.). Пистолеты Макарова (21 тыс.), карабины, травматическое и газовое оружие составляют около четверти. Нарезное оружие составляет 52%, гладкоствольное — 28%, остальное — другие категории. Иностранное оружие занимает 58%, отечественное — 17%, а 25% имеют неизвестное происхождение. Лидерами по потерям являются Киев (78,5 тыс.), Донецкая область (72,2 тыс.), Николаевская и Киевская области (по 50,1 тыс.) и Запорожская область (36,9 тыс.). Реестр оружия обновляется ежедневно, добавляя новые записи и удаляя найденное оружие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Киев Донецк война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без надлежащего финансирования БЭБ не сможет воплотить идею, когда вся экономическая преступность расследуется одним органом – директор Бюро Александр Цивинский

Набор БЭБ специалистов-аналитиков из частного сектора, обеспечение кадровой перезагрузки, развитие территориальных подразделений БЭБ, закупка необходимой техники требует надлежащего финансирования от государства.

Принцип правовой определенности не может подменять обязанность суда проверять наличие нарушений при выдаче разрешения на строительство – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правовой определенности и законности разрешения на строительство.

Апелляционный суд отменил штраф ТЦК, напомнив, что данные для Реестра «Оберег» могут быть получены путем электронного информационного взаимодействия

Апелляционный административный суд напомнил, что ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП не применяется в случае, когда данные для Реестра военнообязанных могут быть получены ТЦК путем электронного информационного взаимодействия с другими реестрами.

За оценочные суждения, унижающие достоинство или репутацию, можно будет требовать компенсацию морального вреда – проект изменений в ГК

Если оценочные суждения высказаны в форме, унижающей достоинство, честь, репутацию, на лицо, которое их распространило, может быть возложена обязанность по компенсации морального вреда – проект новой редакции Гражданского кодекса.

Административный суд вынес частное определение относительно привлечения должностных лиц ТЦК к ответственности

Среди прочего, суд установил, что ТЦК на основании фактически не существующего электронного обращения внес в Реестр «Оберег» сведения о нарушении мужчиной правил воинского учета без направления повестки о вызове в ТЦК, то есть, без соблюдения установленной процедуры.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді