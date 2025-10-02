В ГБР заявили, что дополнительное финансирование Бюро направят на зарплаты новых работников в прифронтовых регионах

В прифронтовых управлениях ГБР появятся новые работники, рассказали в Госбюро расследований.

Советник по вопросам коммуникаций ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что парламент увеличил финансирование Государственного бюро расследований на 2026 год — средства, прежде всего, пойдут на оплату труда новых сотрудников.

Напомним, что законопроект 14000 о государственном бюджете на 2026 год еще не рассматривался парламентом даже в первом чтении. Очевидно, что пресс-секретарь ДБР имела в виду поправки к проекту бюджета на следующий год.

«В 2026 году расходы на оплату труда в Государственном бюро расследований возрастут на 694 млн грн. Эти средства пойдут, прежде всего, на фонд заработной платы увеличенного штата – еще 300 работников», - рассказала она.

Сапьян уточнила, что речь идет именно о зарплатах: «то есть дополнительные ресурсы направляются исключительно на людей – тех, кто ежедневно защищает закон и работает для безопасности государства».

Она также напомнила, что в конце 2024 года Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которыми увеличила штатную численность ГБР с 1600 до 1900 человек.

«В условиях военного положения и резкого роста количества уголовных производств мы должны усиливать команду, чтобы эффективно выполнять свои задачи», - отметила советница по коммуникациям ГБР.

Татьяна Сапьян отметила, что в условиях военного положения количество уголовных производств существенно возросло, поэтому расширение штата ГБР на 300 человек является важным этапом в развитии ведомства.

Она подчеркнула, что новые работники, прежде всего, укрепят Территориальные управления в прифронтовых областях. Речь идет о подразделениях, работающих в Харькове, Сумах, Запорожье, Херсоне, Краматорске и Чернигове.

«Я думаю вы согласитесь с тем, что доукомплектование именно этих подразделений усилит возможности Бюро: правонарушений будет меньше, а те, кто будут пытаться нарушить закон, будут обнаружены и привлечены к ответственности», - подчеркнула Татьяна Сапьян.

