У ДБР заявили, що додаткове фінансування Бюро спрямують на зарплати нових працівників у прифронтових регіонах

У прифронтових управліннях ДБР зʼявляться нові працівники — розповіли у Держбюро розслідувань.

Радниця з питань комунікацій ДБР Тетяна Сапьян повідомила, що парламент збільшив фінансування Державного бюро розслідувань на 2026 рік — кошти насамперед підуть на оплату праці нових співробітників.

«У 2026 році видатки на оплату праці в Державному бюро розслідувань зростуть на 694 млн грн. Ці кошти підуть насамперед на фонд заробітної плати збільшеного штату – ще 300 працівників», - розповіла вона.

Сапьян уточнила, що йдеться саме про зарплати: «тобто додаткові ресурси спрямовуються виключно на людей – тих, хто щодня захищає закон і працює для безпеки держави».

Вона також нагадала, що наприкінці 2024 року Верховна Рада внесла зміни до законодавства, якими збільшила штатну чисельність ДБР із 1600 до 1900 осіб.

«В умовах воєнного стану та різкого зростання кількості кримінальних проваджень ми маємо посилювати команду, щоб ефективно виконувати свої завдання»,- зауважила радниця з питань комунікацій ДБР.

Тетяна Сапьян зазначила, що в умовах воєнного стану кількість кримінальних проваджень суттєво зросла, тож розширення штату ДБР на 300 осіб є важливим етапом у розвитку відомства.

Вона підкреслила, що нові працівники насамперед зміцнять Територіальні управління в прифронтових областях. Йдеться про підрозділи, які працюють у Харкові, Сумах, Запоріжжі, Херсоні, Краматорську та Чернігові.

«Я думаю ви погодитеся з тим, що доукомплектування саме цих підрозділів посилить можливості Бюро: правопорушень буде менше, а ті хто будуть намагатися порушити закон, будуть виявлені й притягнуті до відповідальності», - підкреслила Тетяна Сапьян.

