НПУ просит обеспечить подключение нотариусов к Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Нотариальная палата Украины сообщила, что обратилась к Министру юстиции Герману Галущенко, Министру внутренних дел Игорю Клименко, Уполномоченному по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артуру Добросердову, и ГП «ИНФОТЕХ» с просьбой консолидировать усилия для обеспечения срочного подключения нотариусов Украины к Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В НПУ напомнили, что приказом МВД от 23.04.2025 № 284 нотариусы определены пользователями и субъектами наполнения Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Эти изменения приняты в исполнение Закона № 4174-IX, который вступил в силу 10 января 2025 года и которым также предусмотрена обязанность КМУ в течение трех месяцев с даты вступления закона в силу обеспечить доступ нотариусов к Реестру, в частности предоставив им возможность поиска сведений о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах, внесения информации о выдаче свидетельства о назначении опекуна над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

В соответствии с пунктом 3 приказа Минюста от 09.06.2025 № 1605/5 (вступил в силу 14.06.2025) нотариусы должны обеспечить внесение в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, информации относительно свидетельств о назначении опекуна над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, которые были выданы/аннулированы после вступления в силу Закона № 4174-IX, в течение двух месяцев с даты вступления в силу данного приказа, то есть до 14 августа 2025 года.

«На сегодняшний день большое количество нотариусов Украины до сих пор не имеет доступа к Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, хотя соответствующие заявления для обеспечения такого доступа нотариусами добросовестно направлены в установленном регулятором порядке.

Меры устной коммуникации не дают необходимого результата, поэтому НПУ просит оперативно принять все меры для обеспечения срочного подключения нотариусов к Реестру, обработки заявлений нотариусов и активизации технической помощи при их подключении.

Сегодня вопрос подключения нотариусов к Реестру, его доработки в соответствии с отчетом рабочей группы НПУ по тестированию подключения и работы с Реестром, является критически важным для семей лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и для бесспорности совершения нотариальных действий», — заявили в НПУ.

