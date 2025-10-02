НПУ просить забезпечити підключення нотаріусів до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

У НПУ підкреслили, що на сьогодні велика кількість нотаріусів досі не має доступу до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нотаріальна палата України повідомила, що звернулася до Міністра юстиції Германа Галущенка, Міністра внутрішніх справ Ігора Клименка, Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова, та ДП «ІНФОТЕХ» з проханням консолідувати зусилля для забезпечення термінового підключення нотаріусів України до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

У НПУ нагадали, що наказом МВС від 23.04.2025 № 284 нотаріуси визначені користувачами та суб’єктами наповнення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Такі зміни прийнято на виконання Закону № 4174-IX, який набрав чинності 10 січня 2025 року, та яким також передбачено обов’язок КМУ у тримісячний строк з дня набрання чинності забезпечити доступ нотаріусів до Реєстру, зокрема надання їм можливості пошуку відомостей про особу, зниклу безвісти за особливих обставин, внесення інформації про видачу свідоцтва про призначення опікуна над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Відповідно до пункту 3 наказу Мін’юсту від 09.06.2025 № 1605/5 (набрав чинності 14.06.2025) нотаріуси мають забезпечити внесення до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, інформації стосовно свідоцтв про призначення опікуна над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, які були видані/скасовані після набрання чинності Законом № 4174-IX, протягом двох місяців з дня набрання чинності цим наказом, тобто до 14 серпня 2025 року.

«На сьогодні велика кількість нотаріусів України досі не має доступу до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, хоч відповідні заяви для забезпечення такого доступу нотаріусами добросовісно направлено у визначеному регулятором порядку.

Заходи усної комунікації не надають необхідного результату, тому НПУ просить оперативно вжити усіх заходів для забезпечення термінового підключення нотаріусів до Реєстру, опрацювання заяв нотаріусів та активізації технічної допомоги при їх підключенні.

Сьогодні питання підключення нотаріусів до Реєстру, його доопрацювання відповідно до звіту робочої групи НПУ щодо тестування підключення та роботи з Реєстром, є критично важливими для родин осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та безспірності вчинення нотаріальних дій», - заявили у НПУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.