В Киеве обустроили 8 безбарьерных переходов в Печерском районе

До конца 2025 года в Киеве планируется еще 10 безбарьерных переходов.

В столице продолжается создание безбарьерной городской среды: в третьем квартале 2025 года КП ШЕУ Печерского района обустроило 8 пешеходных переходов, приспособленных для людей с инвалидностью и маломобильных групп, сообщили в КГГА.

Новые переходы повышают комфорт и безопасность для лиц с инвалидностью, родителей с детскими колясками и всех пешеходов. Их обустроили по адресам: ул. Садовая – ул. Михаила Грушевского (1 переход), ул. Лаврская, возле пер. Новонаводницкого (1 переход), бульв. Леси Украинки – ул. Новогоспитальная (3 перехода), ул. Новогоспитальная, 5 (1 переход), ул. Михаила Омеляновича-Павленко – ул. Князей Острожских (2 перехода). Во время работ специалисты понизили бортовой камень, установили тактильную навигацию и отремонтировали покрытие прилегающих территорий.

В Департаменте сообщили, что до конца 2025 года в Печерском районе планируется обустроить еще 10 безбарьерных пешеходных переходов.

