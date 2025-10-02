У Києві облаштували 8 безбар’єрних переходів у Печерському районі

До кінця 2025 року у Києві плануються ще 10 безбар’єрних переходів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці триває створення безбар’єрного міського середовища: у третьому кварталі 2025 року КП ШЕУ Печерського району облаштувало 8 пішохідних переходів, пристосованих для людей з інвалідністю та маломобільних груп, повідомили КМДА.

Нові переходи підвищують комфорт і безпеку для осіб з інвалідністю, батьків із дитячими візками та всіх пішоходів. Їх облаштували за адресами: вул. Садова – вул. Михайла Грушевського (1 перехід), вул. Лаврська, біля пров. Новонаводницького (1 перехід), бульв. Лесі Українки – вул. Новогоспітальна (3 переходи), вул. Новогоспітальна, 5 (1 перехід), вул. Михайла Омеляновича-Павленка – вул. Князів Острозьких (2 переходи). Під час робіт фахівці понизили бортовий камінь, встановили тактильну навігацію та відремонтували покриття прилеглих територій.

У Департаменті повідомили, що до кінця 2025 року в Печерському районі планується облаштувати ще 10 безбар’єрних пішохідних переходів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.