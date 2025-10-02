Практика судов
В Киеве и 5 областях сервисы реестра актов гражданского состояния в Дии идут на неопределенную паузу

16:40, 2 октября 2025
Из-за реорганизации в структуре отделов ГРАГС некоторые услуги на портале Дия будут временно недоступны.
В Киеве и 5 областях сервисы реестра актов гражданского состояния в Дии идут на неопределенную паузу
В Киеве и Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях из-за реорганизации в структуре отделов Государственного реестра актов гражданского состояния граждан некоторые услуги на портале Дия будут временно недоступны.

Какие услуги будут приостановлены?

• єМалятко
• Выписка о рождении
• Выписка о смене имени
• Выписка о браке
• Выписка о расторжении брака
• Выписка о смерти
• Повторная выдача свидетельств из ГРАГС

Пользователям, которые уже заказали одну из этих услуг и оплатили ее, рекомендуется проверить, подписали ли и отправили заявление. Сделать это нужно сегодня, чтобы ГРАГС успел его обработать. Если не успели, после восстановления работы необходимо будет подать новое заявление или обратиться в отдел ГРАГС с квитанцией для получения оплаченной услуги.

Дия

