У Києві та 5 областях сервіси реєстру актів цивільного стану громадян у Дії йдуть на невизначену паузу

Через реорганізацію у структурі відділів ДРАЦС деякі послуги на порталі Дія будуть тимчасово недоступні.

У Києві та в Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській і Вінницькій областях через реорганізацію в структурі відділів Державного реєстру актів цивільного стану громадян деякі послуги на порталі Дія будуть тимчасово недоступні.

Які послуги будуть на паузі?

єМалятко

Витяг про народження

Витяг про зміну імені

Витяг про шлюб

Витяг про розірвання шлюбу

Витяг про смерть

Повторна видача свідоцтв з ДРАЦС

Користувачам, які вже замовили одну з цих послуг і оплатили, радять перевірити, чи підписали та відправили заяву. Зробити це потрібно сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. У випадку, якщо не встигли, після відновлення роботи потрібно буде подати нову заяву або звернутися до відділу ДРАЦС з квитанцією для отримання оплаченої послуги.

