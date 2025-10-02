Герман Галущенко представил нового руководителя Львовского межрегионального управления Минюста — Игоря Титлу

Министр юстиции во время своего визита во Львов представил Игоря Титлу в качестве нового руководителя Львовского межрегионального управления Минюста.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время визита во Львов Министр юстиции Герман Галущенко представил нового руководителя Львовского межрегионального управления Министерства юстиции — Игоря Титлу.

Как отмечается в Минюсте, он имеет значительный опыт работы в органах системы юстиции, в том числе во Львовской области и самом Львове.

Это первое из назначений, которые должны состояться после изменения структуры межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции, предусмотренного постановлением Кабинета Министров.

Обновленная система будет включать Киевское, Хмельницкое, Ивано-Франковское, Львовское, Сумское, Харьковское, Днепровское и Одесское межрегиональные управления. Каждое из них будет иметь четко определенные границы полномочий и территорий, на которые распространяются эти полномочия, что позволит снизить нагрузку на существующие органы и повысить эффективность предоставления услуг на местах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.