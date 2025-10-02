Практика судов
  1. В Украине

Герман Галущенко представил нового руководителя Львовского межрегионального управления Минюста — Игоря Титлу

16:48, 2 октября 2025
Министр юстиции во время своего визита во Львов представил Игоря Титлу в качестве нового руководителя Львовского межрегионального управления Минюста.
Герман Галущенко представил нового руководителя Львовского межрегионального управления Минюста — Игоря Титлу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время визита во Львов Министр юстиции Герман Галущенко представил нового руководителя Львовского межрегионального управления Министерства юстиции — Игоря Титлу.

Как отмечается в Минюсте, он имеет значительный опыт работы в органах системы юстиции, в том числе во Львовской области и самом Львове.

Это первое из назначений, которые должны состояться после изменения структуры межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции, предусмотренного постановлением Кабинета Министров.

Обновленная система будет включать Киевское, Хмельницкое, Ивано-Франковское, Львовское, Сумское, Харьковское, Днепровское и Одесское межрегиональные управления. Каждое из них будет иметь четко определенные границы полномочий и территорий, на которые распространяются эти полномочия, что позволит снизить нагрузку на существующие органы и повысить эффективность предоставления услуг на местах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава НАПК Виктор Павлущик на встрече с еврокомиссаром Мартой Кос заявил, что политическая нейтральность НАПК – залог доверия

Глава НАПК Виктор Павлущик подчеркнул, что для Нацагентства принципиально важным является «сохранение политической нейтральности».

Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал – судьи ВАКС прокомментировали предложение ограничить судейское вознаграждение 80 тысячами грн

Как отметил судья ВАКС Маркиян Галабала, предложение ограничить 80 тысячами грн судейское вознаграждение приведет к тому, что судьи в отдельных регионах будут получать меньшую зарплату, чем полицейский или сотрудник СБУ.

Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Кабмин ликвидировал межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев за границей

Правительство решило ликвидировать созданную в 2024 году межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев, находящихся за границей, их подготовки и прохождения воинской службы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області