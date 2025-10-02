Герман Галущенко представив нового керівника Львівського міжрегіонального управління Мін’юсту — Ігоря Титлу

Міністр юстиції під час свого візиту до Львова представив Ігоря Титлу як нового керівника Львівського міжрегіонального управління Мін’юсту.

Під час візиту до Львова Міністр юстиції Герман Галущенко представив нового керівника Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції — Ігоря Титлу.

Як вказують у Мін’юсті, він має значний досвід роботи в органах системи юстиції, зокрема в Львівській області та самому Львові.

Це перше з призначень, які мають відбутися після зміни структури міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції, що передбачена постановою Уряду.

Оновлена система включатиме Київське, Хмельницьке, Івано-Франківське, Львівське, Сумське, Харківське, Дніпровське та Одеське міжрегіональні управління. Кожне з них матиме чітко визначені межі повноважень та територій, на які розповсюджуються ці повноваження, що дозволить зменшити навантаження на існуючі органи та підвищити ефективність надання послуг на місцях.

