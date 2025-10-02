Практика судів
  1. В Україні

Герман Галущенко представив нового керівника Львівського міжрегіонального управління Мін’юсту — Ігоря Титлу

16:48, 2 жовтня 2025
Міністр юстиції під час свого візиту до Львова представив Ігоря Титлу як нового керівника Львівського міжрегіонального управління Мін’юсту.
Герман Галущенко представив нового керівника Львівського міжрегіонального управління Мін’юсту — Ігоря Титлу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час візиту до Львова Міністр юстиції Герман Галущенко представив нового керівника Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції — Ігоря Титлу.

Як вказують у Мін’юсті, він має значний досвід роботи в органах системи юстиції, зокрема в Львівській області та самому Львові.

Це перше з призначень, які мають відбутися після зміни структури міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції, що передбачена постановою Уряду.

Оновлена система включатиме Київське, Хмельницьке, Івано-Франківське, Львівське, Сумське, Харківське, Дніпровське та Одеське міжрегіональні управління. Кожне з них матиме чітко визначені межі повноважень та територій, на які розповсюджуються ці повноваження, що дозволить зменшити навантаження на існуючі органи та підвищити ефективність надання послуг на місцях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого часу, а у разі потреби здійснює повноваження секретаря судового засідання – нова посадова Інструкція помічника судді ВАКС

Помічниками суддів Вищого антикорупційного суду зможуть працювати бакалаври.

Голова НАЗК Віктор Павлущик на зустрічі з єврокомісаром Мартою Кос заявив, що політична нейтральність НАЗК – запорука довіри

Очільник НАЗК Віктор Павлущик наголосив, що для Нацагентства принципово важливим є «збереження політичної нейтральності».

Мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав — судді ВАКС прокоментували пропозицію обмежити суддівську винагороду 80 тисячами грн

Як зазначив суддя ВАКС Маркіян Галабала, пропозиція обмежити 80 тисячами грн суддівську винагороду призведе до того, що судді в окремих регіонах отримуватимуть меншу зарплату, ніж поліцейський або працівник СБУ.

Лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки

У голів Єврокомісії та Євроради є одна спільна риса: їхні ідеї не мають успіху – Politico.

Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — наступне тестування 13 жовтня

Перше тестування на знання історії української державності вдало склали 142 кандидати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області