Налоговая и Минцифры работают над введением опции получения начисления налогов в Дии

17:47, 2 октября 2025
В Дии может появиться новый сервис — начисление и оплата имущественных налогов.
Налоговая и Минцифры работают над введением опции получения начисления налогов в Дии
Государственная налоговая служба Украины вместе с Минцифры работает над расширением налоговых сервисов в приложении "Дия". Отмечается, что это позволит гражданам и предпринимателям легче проверять свои налоговые обязательства и оплачивать налоги онлайн.

О развитии услуг говорили на встрече команды ГНС с 55 бизнес-ассоциациями и институтами гражданского общества, сообщили в ГНС.

"Баланс между контролем и сервисностью ГНС настраиваем в диалоге. Услышали впечатления о только что запущенных проектах и предложения по новым идеям. Коммуникация — ключ к изменениям, так как каждая такая встреча дает новые импульсы работе налоговой", — отметила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

В частности, планируется запуск новой услуги в "Дии" для проверки имущественных налогов, которая будет включать информацию о недвижимости, земле и автомобилях.

"Наша цель — налоги в один клик через Дию. И не только для ФОПов, но и для граждан. Работаем с Минцифры над расширением налоговых сервисов на Едином государственном вебпортале электронных услуг. В частности, хотим создать новую услугу для граждан по имущественным налогам. Чтобы каждый в Дії мог проверить свои объекты налогообложения (недвижимость, землю, авто), сверить данные, получить начисления, узнать о долге и, конечно, оплатить налоги", — добавила Карнаух.

Также сообщается, что ГНС совершенствует систему автоматического взыскания налогового долга и развивает аналитические инструменты для мониторинга налоговых поступлений. В частности, на вебпортале появился дашборд для отслеживания динамики налоговых платежей.

Кроме того, в рамках реформ Налоговой службы активно тестируются новые системы, такие как Э-аудит и электронные акцизы, которые должны заработать в ближайшие годы, отметили в Налоговой службе.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего времени, а в случае необходимости осуществляет полномочия секретаря судебного заседания – новая должностная Инструкция помощника судьи ВАКС

Помощниками судей Высшего антикоррупционного суда смогут работать бакалавры.

Глава НАПК Виктор Павлущик на встрече с еврокомиссаром Мартой Кос заявил, что политическая нейтральность НАПК – залог доверия

Глава НАПК Виктор Павлущик подчеркнул, что для Нацагентства принципиально важным является «сохранение политической нейтральности».

Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал – судьи ВАКС прокомментировали предложение ограничить судейское вознаграждение 80 тысячами грн

Как отметил судья ВАКС Маркиян Галабала, предложение ограничить 80 тысячами грн судейское вознаграждение приведет к тому, что судьи в отдельных регионах будут получать меньшую зарплату, чем полицейский или сотрудник СБУ.

Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

