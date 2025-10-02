Налоговая и Минцифры работают над введением опции получения начисления налогов в Дии

В Дии может появиться новый сервис — начисление и оплата имущественных налогов.

Государственная налоговая служба Украины вместе с Минцифры работает над расширением налоговых сервисов в приложении "Дия". Отмечается, что это позволит гражданам и предпринимателям легче проверять свои налоговые обязательства и оплачивать налоги онлайн.

О развитии услуг говорили на встрече команды ГНС с 55 бизнес-ассоциациями и институтами гражданского общества, сообщили в ГНС.

"Баланс между контролем и сервисностью ГНС настраиваем в диалоге. Услышали впечатления о только что запущенных проектах и предложения по новым идеям. Коммуникация — ключ к изменениям, так как каждая такая встреча дает новые импульсы работе налоговой", — отметила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

В частности, планируется запуск новой услуги в "Дии" для проверки имущественных налогов, которая будет включать информацию о недвижимости, земле и автомобилях.

"Наша цель — налоги в один клик через Дию. И не только для ФОПов, но и для граждан. Работаем с Минцифры над расширением налоговых сервисов на Едином государственном вебпортале электронных услуг. В частности, хотим создать новую услугу для граждан по имущественным налогам. Чтобы каждый в Дії мог проверить свои объекты налогообложения (недвижимость, землю, авто), сверить данные, получить начисления, узнать о долге и, конечно, оплатить налоги", — добавила Карнаух.

Также сообщается, что ГНС совершенствует систему автоматического взыскания налогового долга и развивает аналитические инструменты для мониторинга налоговых поступлений. В частности, на вебпортале появился дашборд для отслеживания динамики налоговых платежей.

Кроме того, в рамках реформ Налоговой службы активно тестируются новые системы, такие как Э-аудит и электронные акцизы, которые должны заработать в ближайшие годы, отметили в Налоговой службе.

