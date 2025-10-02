Практика судів
Податкова і Мінцифри працюють над запровадженням опції отримання нарахування податків в Дії

17:47, 2 жовтня 2025
У Дії може з’явитися новий сервіс — нарахування та сплату майнових податків.
Фото: ДПС
Державна податкова служба України разом з Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів у застосунку "Дія". Зазначається, що це дозволить громадянам та підприємцям легше перевіряти свої податкові зобов'язання та сплачувати податки онлайн. 

Про розвиток послуг говорили н зустрічі команди ДПС із 55 бізнес-асоціаціями та інститутами громадянського суспільства, повідомили у ДПС. 

"Баланс між контролем і сервісністю ДПС налаштовуємо у діалозі. Почули враження про щойно запущені проєкти і пропозиції до нових ідей. Комунікація – ключ до змін, адже кожна така зустріч дає нові імпульси роботі податкової", – зазначила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.  

Зокрема, планується запуск нової послуги у "Дії" для перевірки майнових податків, що включатиме інформацію про нерухомість, землю та автомобілі.

"Наша мета – податки в один клік через Дію. І не тільки для ФОПів, а і для громадян. Працюємо із Мінцифри над розширенням податкових сервісів на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг. Зокрема, хочемо створити нову послугу для громадян про майнові податки. Щоб кожен у Дії міг перевірити свої об’єкти оподаткування (нерухомість, землю, авто), звірити дані, отримати нарахування, дізнатися про борг і, звісно, сплатити податки" – додала Карнаух.

Також повідомляється, що ДПС вдосконалює систему автоматичного стягнення податкового боргу та розвиває аналітичні інструменти для моніторингу податкових надходжень. Зокрема, на вебпорталі з’явився дашборд для відстеження динаміки податкових платежів.

Окрім того, у рамках реформ Податкової служби активно тестуються нові системи, такі як Е-аудит і електронні акцизи, які повинні запрацювати в найближчі роки, зазначили у Податковій службі. 

податкова Дія Міністерство цифрової трансформації

