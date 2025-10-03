В Сумской области будут судить медика, который «нашел» у ребенка уклониста «тяжелое заболевание»

Медик организовал изготовление медицинской документации, в которую были внесены ложные сведения о наличии у 3-летнего ребенка тяжелой болезни.

В Сумской области правоохранители раскрыли и сообщили о подозрении заместителю директора одного из медицинских учреждений Сумской областной рады, который организовал изготовление медицинской документации, в которую были внесены ложные сведения о наличии у 3-летнего ребенка тяжелой болезни. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

«В дальнейшем это позволило бы отцу ребенка избежать мобилизации и беспрепятственно пересечь государственную границу Украины под предлогом сопровождения ребенка, у которого якобы имеется тяжелое заболевание», — заявили в ведомстве.

Действия подозреваемого квалифицированы как содействие в незаконном переправлении лиц через государственную границу Украины.

На данный момент решается вопрос об отстранении подозреваемого от должности и избрании ему меры пресечения в виде залога.

