На Сумщині судитимуть медика, який «знайшов» у дитини ухилянта «тяжке захворювання»

Медик організував виготовлення медичної документації, у яку були внесені неправдиві відомості про наявність у 3-річної дитини тяжкої хвороби.

Фото: sumy.gp.gov.ua

На Сумщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру заступнику директора одного з медичних закладів Сумської обласної ради, який організував виготовлення медичної документації, у яку були внесені неправдиві відомості про наявність у 3-річної дитини тяжкої хвороби. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

«У подальшому це б дозволило батьку дитини уникнути мобілізації та безперешкодно перетнути державний кордон України під приводом супроводу дитини, в якої нібито наявне тяжке захворювання», - заявили у відомстві.

Дії підозрюваного кваліфіковано як сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

На даний час вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від посади та обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави.

