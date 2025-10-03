Практика судів
  1. В Україні

На Сумщині судитимуть медика, який «знайшов» у дитини ухилянта «тяжке захворювання»

07:36, 3 жовтня 2025
Медик організував виготовлення медичної документації, у яку були внесені неправдиві відомості про наявність у 3-річної дитини тяжкої хвороби.
На Сумщині судитимуть медика, який «знайшов» у дитини ухилянта «тяжке захворювання»
Фото: sumy.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру заступнику директора одного з медичних закладів Сумської обласної ради, який організував виготовлення медичної документації, у яку були внесені неправдиві відомості про наявність у 3-річної дитини тяжкої хвороби. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

«У подальшому це б дозволило батьку дитини уникнути мобілізації та безперешкодно перетнути державний кордон України під приводом супроводу дитини, в якої нібито наявне тяжке захворювання», - заявили у відомстві.

Дії підозрюваного кваліфіковано як сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

На даний час вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від посади та обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Суми

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Єврокомісії вважають, що Україна може далі проводити реформи, не чекаючи офіційних кроків від ЄС щодо вступу

Поки ЄС не поспішає відкривати перемовні розділи, єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна може проводити реформи, не чекаючи формального «зеленого світла».

Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого часу, а у разі потреби здійснює повноваження секретаря судового засідання – нова посадова Інструкція помічника судді ВАКС

Помічниками суддів Вищого антикорупційного суду зможуть працювати бакалаври.

Голова НАЗК Віктор Павлущик на зустрічі з єврокомісаром Мартою Кос заявив, що політична нейтральність НАЗК – запорука довіри

Очільник НАЗК Віктор Павлущик наголосив, що для Нацагентства принципово важливим є «збереження політичної нейтральності».

Мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав — судді ВАКС прокоментували пропозицію обмежити суддівську винагороду 80 тисячами грн

Як зазначив суддя ВАКС Маркіян Галабала, пропозиція обмежити 80 тисячами грн суддівську винагороду призведе до того, що судді в окремих регіонах отримуватимуть меншу зарплату, ніж поліцейський або працівник СБУ.

Лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки

У голів Єврокомісії та Євроради є одна спільна риса: їхні ідеї не мають успіху – Politico.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду