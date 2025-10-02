КСУ рассмотрел дело о прохождении военной службы с учетом религиозных убеждений

Конституционный Суд рассмотрел дело об альтернативной службе для лиц с религиозными убеждениями.

Второй сенат Конституционного суда Украины 1 октября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционным жалобам Виталия Алексеенко и Сергея Иванущенко по поводу прохождения военной службы с учетом религиозных убеждений. Об этом сообщили в КСУ.

Во время пленарного заседания судьи-докладчики по делу Олег Первомайский и Сергей Резник сообщили содержание конституционных жалоб и обоснования заявителей, которые оспаривают отдельные положения Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» от 12 декабря 1991 года № 1975–ХІІ (далее – Закон), а также Уголовного кодекса Украины.

По словам судьи-докладчика Олега Первомайского, предметом конституционного контроля в деле по конституционной жалобе Сергея Иванущенко является часть первая статьи 1 Закона, согласно которой «альтернативная служба является службой, которая вводится вместо прохождения срочной военной службы и имеет целью выполнение обязанности перед обществом», а также отдельное положение части первой статьи 4 Закона, согласно которому «на альтернативную службу направляются граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу и лично заявившие о невозможности ее прохождения как таковой, что противоречит их религиозным убеждениям, документально или иным образом подтвердившие истинность убеждений и в отношении которых принято соответствующее решение».

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов следует следующее.

Сергей Иванущенко в феврале 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой получил заключение о признании его пригодным для прохождения военной службы. Заявитель, ссылаясь на свои религиозные убеждения, подал в первый отдел Сумского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (г. Билополье) заявление и справку, выданную религиозной организацией «Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине», из которой следует, что с 25 ноября 2023 года он является посвященным крещеным служителем «Религиозного объединения Свидетелей Иеговы в Украине».

В феврале 2024 года ему вручили повестку о явке в первый отдел Сумского РТЦК и СП для дальнейшего направления в воинскую часть для прохождения военной службы в период мобилизации. Его предупредили о уголовной ответственности в случае отказа от прохождения военной службы. В назначенный день Сергей Иванущенко не явился в первый отдел Сумского РТЦК и СП.

Билопольский районный суд Сумской области приговором от 28 марта 2024 года признал его виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 336 Уголовного кодекса Украины за уклонение от призыва на военную службу в период мобилизации и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Суд первой инстанции признал, в частности, необоснованными доводы заявителя о невозможности прохождения военной службы в связи с религиозными убеждениями и отметил, что статьи 1, 4 Закона устанавливают возможность замены только срочной военной службы на альтернативную (невоенную) службу, поскольку в соответствии с Законом Украины «О военном обязательстве и военной службе» срочная военная служба и военная служба по призыву в период мобилизации на особый период – это два самостоятельных вида военной службы.

Сумский апелляционный суд оставил без изменения приговор Билопольского районного суда Сумской области от 28 марта 2024 года. Верховный Суд согласился с решениями судов первой и апелляционной инстанций и оставил их без изменений.

Автор ходатайства считает, что Закон в целом и, в частности, оспариваемые его положения противоречат принципу юридической определенности (как составной части принципа верховенства права), а также нарушают его права на религиозные убеждения, несовместимые с выполнением военного обязательства, право на замену выполнения военного обязательства альтернативной (невоенной) службой, а также право на свободу и личную неприкосновенность, уважение человеческого достоинства и право не быть подвергнутым наказанию, которое его унижает.

Судья-докладчик также сообщил, что Второй сенат Ухвалой от 22 июля 2025 года объединил дела по конституционным жалобам Виталия Алексеенко и Сергея Иванущенко в одно конституционное производство.

Во время пленарного заседания с содержанием конституционной жалобы Виталия Алексеенко ознакомил судья-докладчик Сергей Резник. Он отметил, что заявитель оспаривает статью 1, отдельное положение статьи 2 Закона и отдельное положение статьи 336 Кодекса.

Согласно части второй статьи 1 Закона «в условиях военного или чрезвычайного положения могут быть установлены отдельные ограничения права граждан на прохождение альтернативной службы с указанием срока действия этих ограничений». Согласно статье 2 Закона право на альтернативную службу имеют граждане Украины, если выполнение военного обязательства противоречит их религиозным убеждениям и эти граждане принадлежат к действующим согласно законодательству Украины религиозным организациям, вероучение которых не допускает пользования оружием.

Отдельное положение статьи 336 Кодекса устанавливает уголовную ответственность за «уклонение от призыва на военную службу в период мобилизации, на особый период».

Как отметил судья, по мнению заявителя, оспариваемые положения Закона не соответствуют частям первой, второй статьи 24, статьям 35, 64 Конституции Украины, а отдельное положение статьи 336 Кодекса – статье 35, части второй статьи 62 Конституции Украины.

По словам судьи-докладчика, во время проведения мобилизации военнообязанный Виталий Алексеенко был признан пригодным по возрасту и состоянию здоровья для прохождения военной службы и в установленном законом порядке ему дважды вручено повестку о необходимости явиться на призывную комиссию для призыва «по мобилизации в Вооруженные Силы Украины», однако он отказался «убывать в воинскую часть» для прохождения военной службы, поскольку военная служба противоречит его религиозным убеждениям.

Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области приговором, оставленным без изменения ухвалой Ивано-Франковского апелляционного суда, признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Кодекса и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года, а также на основании статьи 75 Кодекса освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком в один год и шесть месяцев и наложением на него отдельных обязанностей.

Верховный Суд кассационную жалобу осужденного Виталия Алексеенко оставил без удовлетворения, а приговор Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области и ухвалу Ивано-Франковского апелляционного суда – без изменения.

Субъект права на конституционную жалобу, обосновывая неконституционность части первой статьи 1 Закона, подчеркивает, что «поскольку оспариваемое положение определяет замену альтернативной (невоенной) службой только срочной военной службы, которой в Украине на сегодня не существует, это полностью исключает реализацию конституционного права, предусмотренного частью четвертой статьи 35 Конституции Украины».

Что касается неконституционности части второй статьи 1 Закона, заявитель утверждает, что право граждан на прохождение альтернативной службы как юридический инструмент обеспечения равенства перед законом по статье 24 Конституции Украины не подлежит ограничениям в условиях военного или чрезвычайного положения согласно части второй статьи 64 Конституции Украины, и поэтому предусмотрение возможности установления таких ограничений данным положением является неконституционным.

Неконституционность отдельного положения статьи 336 Кодекса Виталий Алексеенко видит, в частности, в том, что это положение Кодекса дает возможность «привлечения к уголовной ответственности за отказ от призыва на военную службу граждан, которые имеют религиозные убеждения, противоречащие выполнению военного обязательства».

После изучения материалов дела на открытой части пленарного заседания Второй сенат перешел к закрытой части пленарного заседания.

В пленарном заседании приняли участие уполномоченное лицо, действующее от имени субъекта права на конституционную жалобу Сергея Иванущенко, адвокат Вадим Карпов, другие граждане Украины.

