В антирейдерскую комиссию Минюста возвращаются люди, связанные с рейдерскими схемами в Минюсте до 2019 года – Игорь Фрис

18:16, 2 октября 2025
По словам народного депутата Игоря Фриса, речь идет о «лицах, которые возглавляли коррупцию в Минюсте в 2015-2019 годах».
В Антирейдерскую комиссию Министерства юстиции возвращаются люди, которые связаны с теневыми рейдерскими схемами в Минюсте до 2019 года. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Игорь Фрис.

«Получил информацию о возвращении в антирейдерскую комиссию МЮ людей, которые неразрывно связаны с теневыми рейдерскими схемами в МЮ до 2019 года.

Комиссия, деятельность которой должна быть направлена на противодействие рейдерству, имеет все шансы вернуться в прошлое и стать местом рейдерских атак и давления на бизнес.

Как это досадно, что это происходит как раз накануне 6-й годовщины нашего первого антирейдерского закона, принятого после того, как эти люди были лишены влияния на МЮ после выборов и приходом новой команды в 2019 году... Это какой-то сюр и позор», – написал он в социальной сети фейсбук.

По словам Игоря Фриса, речь идет о лицах, которые возглавляли коррупцию в Минюсте в 2015-2019 годах.

На уточняющий вопрос, о каких именно лицах идет речь, Игорь Фрис отметил: «Довбенко, если вам это о чем-то говорит».

Затем он отметил, что направил депутатское обращение на премьер-министра Юлию Свириденко по ситуации в Минюсте, в частности относительно беспрецедентных действий по разрушению системы нотариата и «разрушению управленческой модели в Офисе противодействия рейдерству».

Напомним, в указанные годы министром юстиции был Павел Петренко.

