До антирейдерської комісії Мін’юсту повертаються люди, які звʼязані з рейдерськими схемами у Мін’юсті до 2019 року — Ігор Фріс

До Антирейдерської комісії Міністерства юстиції повертаються люди, які повʼязані з тіньовими рейдерськими схемами в Мін’юсті до 2019 року. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс.

«Отримав інформацію про повернення до антирейдерської комісії МЮ людей, які невідʼємно звʼязані з тіньовими рейдерськими схемами в МЮ до 2019 року.

Комісія, діяльність якої має бути направлена на протидію рейдерству, має всі шанси повернутися в минуле і стати місцем рейдерських атак та тиску на бізнес.

Як це прикро, що це відбувається якраз напередодні 6-ї річниці нашого першого антирейдерського закону, прийнятого після того, як цих людей було позбавлено впливу на МЮ після виборів та приходом нової команди в 2019 році… Це якісь сюр і ганьба», написав він у соціальній мережі фейсбук.

За словами Ігоря Фріса, йдеться про осіб, які очолювали корупцію в Мін’юсті у 2015-2019 роках.

На уточнююче запитання, про яких саме осіб йдеться, Ігор Фріс зазначив: «Довбенко, якщо вам це про щось говорить».

Потім він зазначив, що направив депутатське звернення на премʼєр-міністра Юлію Свириденко, щодо ситуації в Мінʼюсті, зокрема щодо безпрецедентних дій щодо руйнації системи нотаріату і «руйнації управлінської моделі в Офісі протидії рейдерству».

Нагадаємо, у зазначені роки міністром юстиції був Павло Петренко.

