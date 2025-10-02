Зеленский: Украина отвечает РФ только собственным оружием, но после встречи с Трампом, возможно, будем иметь что-то большее

Владимир Зеленский надеется, что переговоры с Дональдом Трампом могут принести новые результаты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ответа на агрессию России Украина в настоящее время использует исключительно собственное вооружение. Он добавил, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом страна "возможно, получит больше".

По словам Зеленского, Украина располагает достаточным потенциалом для защиты, а основной вопрос сейчас заключается в финансировании. За счёт увеличения финансирования страна сможет достичь необходимых показателей.

"Теперь вопрос в финансах, я говорил об этом с партнёрами: за счёт увеличения финансирования мы сможем достичь аналогичных показателей дальнобойности... До этого мы использовали только наше вооружение по дальнобойным целям. После моей встречи с президентом США, возможно, у нас появится что-то большее, не знаю, посмотрим", — сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский посетил Копенгаген для встречи с европейскими лидерами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.