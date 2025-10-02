Зеленський: Україна відповідає РФ лише власною зброєю, але після зустрічі з Трампом можливо будемо мати щось більше

Володимир Зеленський сподівається, що переговори з Дональдом Трампом можуть принести нові результати.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для відповіді на агресію Росії Україна наразі використовує виключно власне озброєння. Він додав, що після переговорів із президентом США Дональдом Трампом країна "можливо буде мати більше".

За словами Зеленського, Україна має достатньо спроможностей для захисту, а питання нині полягає у фінансуванні. За рахунок його збільшення країна зможе забезпечити необхідні показники.

"Тепер питання у фінансах, я говорив про це з партнерами: за рахунок збільшення фінансування, ми зможемо вийти на аналогічні показники далекобійності.... До цього ми використовували лише наше озброєння по далекобільним цілям. Після моєї зустрічі з президентом США, ми, можливо, будемо мати щось більше, не знаю, побачимо", - сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.

Як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський відвідав Копенгаген для зустрічі з європейськими лідерами.

