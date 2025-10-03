Практика судов
В Хмельницкой области молодой человек выдавал себя за бойца ВСУ и обманул девушку более чем на 670 тысяч гривен

08:54, 3 октября 2025
Мошенник просил финансовой помощи для себя и своих побратимов, хотя на самом деле не служил.
В Хмельницкой области молодой человек выдавал себя за бойца ВСУ и обманул девушку более чем на 670 тысяч гривен
В Хмельнитчине объявили подозрение 22-летнему молодому человеку, придумавшему схему "заработка", выдавав себя за военного. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, не имея постоянного источника дохода, он решил "заработать" на готовности украинцев помогать своим защитникам. В Telegram молодой человек познакомился с жительницей Запорожской области и представился бойцом одного из подразделений Вооруженных сил.

Он неоднократно просил финансовую помощь для себя и своих побратимов, хотя никакого отношения к украинскому войску не имел.

С апреля по сентябрь 2024 девушка, считая, что поддерживает защитника Украины, перечислила более 670 тысяч гривен. Деньгами мошенник распорядился по собственному усмотрению.

За совершенное новолуние грозит до 8 лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу.

