На Хмельниччині молодик видавав себе за бійця ЗСУ і ошукав дівчину на понад 670 тисяч гривень

Шахрай просив фінансової допомоги для себе та свої побратимів, хоча насправді не служив.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині оголосили підозру 22-річному молодику, який вигадав схему "заробітку", видававши себе за військового. Про це повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, не маючи постійного джерела доходу, він вирішив "заробити" на готовності українців допомагати своїм захисникам. У Telegram хлопець познайомився із жителькою Запорізької області та представився бійцем одного з підрозділів Збройних сил.

Він неодноразово просив фінансової допомоги для себе та свої побратимів, хоча жодного відношення до українського війська не мав.

Із квітня по вересень 2024 року дівчина, вважаючи, що підтримує захисника України, перерахувала більше 670 тисяч гривень. Грошима шахрай розпорядився на власний розсуд.

За скоєне молодику загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд узяв його під варту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.