Практика судів
  1. В Україні

На Хмельниччині молодик видавав себе за бійця ЗСУ і ошукав дівчину на понад 670 тисяч гривень

08:54, 3 жовтня 2025
Шахрай просив фінансової допомоги для себе та свої побратимів, хоча насправді не служив.
На Хмельниччині молодик видавав себе за бійця ЗСУ і ошукав дівчину на понад 670 тисяч гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині оголосили підозру 22-річному молодику, який вигадав схему "заробітку", видававши себе за військового. Про це повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, не маючи постійного джерела доходу, він вирішив "заробити" на готовності українців допомагати своїм захисникам. У Telegram хлопець познайомився із жителькою Запорізької області та представився бійцем одного з підрозділів Збройних сил.

Він неодноразово просив фінансової допомоги для себе та свої побратимів, хоча жодного відношення до українського війська не мав.

Із квітня по вересень 2024 року дівчина, вважаючи, що підтримує захисника України, перерахувала більше 670 тисяч гривень. Грошима шахрай розпорядився на власний розсуд.

За скоєне молодику загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд узяв його під варту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Додаткова потреба на Український культурний фонд — 589 млн грн, на підтримку кіно — 1,32 млрд — комітет склав пропозиції до проекту бюджету

66,4 млн грн потрібні додатково на заходи культурної дипломатії, 64,4 млн грн – для Українського інституту національної пам’яті і 22 млн грн – для секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

У новій програмі МВФ будуть структурні маяки щодо правових реформ — Роксолана Підласа

МВФ підготує нову програму для України, в якій також будуть вимоги стосовно реформ в сфері судової влади та антикорупції.

Пляшка віскі та $30 тисяч для керівництва Державної судової адміністрації – новий корупційний скандал навколо ДСА

Вищий антикорупційний суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього керівника Служби судової охорони, який визнав провину.

В Єврокомісії вважають, що Україна може далі проводити реформи, не чекаючи офіційних кроків від ЄС щодо вступу

Поки ЄС не поспішає відкривати перемовні розділи, єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна може проводити реформи, не чекаючи формального «зеленого світла».

Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого часу, а у разі потреби здійснює повноваження секретаря судового засідання – нова посадова Інструкція помічника судді ВАКС

Помічниками суддів Вищого антикорупційного суду зможуть працювати бакалаври.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду