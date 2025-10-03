В Киеве на Северном мосту во время движения загорелся автомобиль, фото и видео

Огонь возник в моторном отсеке во время движения машины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Утром 3 октября на Северном мосту в Киеве загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 08:02. Огонь возник в моторном отсеке во время движения машины.

Пожар удалось локализовать в 08:35, а уже в 08:45 — полностью ликвидировать.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причины возгорания будут устанавливать правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.