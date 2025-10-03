У Києві на Північному мосту під час руху загорівся автомобіль, фото і відео

Вогонь виник у моторному відсіку під час руху машини.

Вранці 3 жовтня на Північному мосту у Києві спалахнув легковий автомобіль. Про це повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло о 08:02. Вогонь виник у моторному відсіку під час руху машини.

Пожежу вдалося локалізувати о 08:35, а вже о 08:45 — повністю ліквідувати.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Причини загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

