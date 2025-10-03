Практика судів
  1. В Україні

У Києві на Північному мосту під час руху загорівся автомобіль, фото і відео

09:07, 3 жовтня 2025
Вогонь виник у моторному відсіку під час руху машини.
У Києві на Північному мосту під час руху загорівся автомобіль, фото і відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вранці 3 жовтня на Північному мосту у Києві спалахнув легковий автомобіль. Про це повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло о 08:02. Вогонь виник у моторному відсіку під час руху машини.

Пожежу вдалося локалізувати о 08:35, а вже о 08:45 — повністю ліквідувати.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Причини загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСНС Київ автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Додаткова потреба на Український культурний фонд — 589 млн грн, на підтримку кіно — 1,32 млрд — комітет склав пропозиції до проекту бюджету

66,4 млн грн потрібні додатково на заходи культурної дипломатії, 64,4 млн грн – для Українського інституту національної пам’яті і 22 млн грн – для секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

У новій програмі МВФ будуть структурні маяки щодо правових реформ — Роксолана Підласа

МВФ підготує нову програму для України, в якій також будуть вимоги стосовно реформ в сфері судової влади та антикорупції.

Пляшка віскі та $30 тисяч для керівництва Державної судової адміністрації – новий корупційний скандал навколо ДСА

Вищий антикорупційний суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього керівника Служби судової охорони, який визнав провину.

В Єврокомісії вважають, що Україна може далі проводити реформи, не чекаючи офіційних кроків від ЄС щодо вступу

Поки ЄС не поспішає відкривати перемовні розділи, єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна може проводити реформи, не чекаючи формального «зеленого світла».

Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого часу, а у разі потреби здійснює повноваження секретаря судового засідання – нова посадова Інструкція помічника судді ВАКС

Помічниками суддів Вищого антикорупційного суду зможуть працювати бакалаври.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду