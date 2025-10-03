Налоговая объяснила: когда религиозные организации платят земельный налог

Стало известно, платят ли религиозные организации земельный налог при передаче имущества в аренду.

Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области напомнило о правилах налогообложения земельных участков, находящихся в пользовании религиозных организаций.

Согласно Налоговому кодексу Украины (п. 14.1 ст. 14 НКУ), плата за землю является составляющей налога на имущество и взимается в форме земельного налога или арендной платы. Его уплачивают владельцы земельных участков и постоянные землепользователи.

Льгота для религиозных организаций

В соответствии с п.п. 283.1.8 ст. 283 НКУ, от налогообложения освобождаются земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания культовых и вспомогательных сооружений, необходимых для деятельности религиозных организаций, уставы которых зарегистрированы в установленном порядке.

Когда льгота не действует

Если религиозная организация сдает в аренду земельный участок или здания (или их части), льгота отменяется. Согласно п. 284.3 ст. 284 НКУ, в таком случае земельный налог уплачивается на общих основаниях.

Кроме того, в соответствии с п. 287.7 ст. 287 НКУ, в случае передачи имущества в аренду налог начисляется с даты заключения договора аренды и охватывает не только сам объект, но и придомовую территорию.

Вывод

Следовательно, даже пользуясь налоговой льготой, религиозные организации при сдаче в аренду земельных участков или зданий обязаны платить земельный налог за эти площади на общих условиях.

