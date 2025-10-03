Практика судів
Податкова пояснила: коли релігійні організації сплачують земельний податок

10:16, 3 жовтня 2025
Стало відомо, чи сплачують релігійні організації земельний податок у разі передачі майна в оренду.
Головне управління ДПС в Івано-Франківській області нагадало про правила оподаткування земельних ділянок, що перебувають у користуванні релігійних організацій.

За Податковим кодексом України (п. 14.1 ст. 14 ПКУ), плата за землю є складовою податку на майно та справляється у формі земельного податку або орендної плати. Його сплачують власники земельних ділянок та постійні землекористувачі.

Пільга для релігійних організацій

Відповідно до п.п. 283.1.8 ст. 283 ПКУ, від оподаткування звільняються земельні ділянки, надані для будівництва та обслуговування культових і допоміжних споруд, необхідних для діяльності релігійних організацій, статути яких зареєстровані у встановленому порядку.

Коли пільга не діє

Якщо релігійна організація здає в оренду земельну ділянку чи будівлі (або їх частини), пільга скасовується. Згідно з п. 284.3 ст. 284 ПКУ, у такому випадку земельний податок сплачується на загальних підставах.

Крім того, відповідно до п. 287.7 ст. 287 ПКУ, у разі передачі майна в оренду податок обчислюється з дати укладення договору та охоплює не лише сам об’єкт, а й прибудинкову територію.

Висновок

Отже, навіть користуючись податковою пільгою, релігійні організації у разі здачі в оренду земельних ділянок або будівель зобов’язані сплачувати земельний податок за ці площі на загальних умовах.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
