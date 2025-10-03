Россияне убили 13 тысяч свиней, атаковав сельхозпредприятие в Харьковской области, — ГСЧС

В результате российской атаки дронами в Харьковской области загорелось сельхозпредприятие, где погибли около 13 тысяч свиней и пострадал сотрудник.

В Нововодолажской общине Харьковской области в результате российской атаки беспилотниками произошло возгорание на территории сельскохозяйственного предприятия, где погибли около 13 тысяч свиней. Об этом сообщили в ГСЧС.

Огонь охватил сразу 8 зданий для содержания животных общей площадью 13,6 тыс. кв. м. Во время пожара пострадал один из сотрудников предприятия.

Для ликвидации последствий обстрела привлекли 32 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС, среди них — пиротехники и офицер-спасатель общины.

