Росіяни вбили 13 тисяч свиней, атакувавши сільгосппідприємство на Харківщині, — ДСНС

Внаслідок російської атаки дронами на Харківщині загорілося сільгосппідприємство, де загинули близько 13 тисяч свиней і постраждав працівник.

У Нововодолазькій громаді Харківської області внаслідок російської атаки безпілотниками сталося займання на території сільськогосподарського підприємства, де загинули близько 13 тисяч свиней. Про це повідомили у ДСНС.

Вогонь охопив одразу 8 будівель для утримання тварин загальною площею 13,6 тис. кв. м. Під час пожежі постраждав один із працівників підприємства.

Для ліквідації наслідків обстрілу залучили 32 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, серед них — піротехніки та офіцер-рятувальник громади.

