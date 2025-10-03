В ЦНАПах будут оформлять налоговые и пенсионные услуги — обновлен перечень обязательных сервисов

Правительство утвердило обновленный перечень обязательных сервисов: всего 373 услуги в 18 категориях.

Источник фото: Печерская РГА

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство утвердило постановление, которое вводит единый перечень обязательных административных услуг в ЦНАПах, чтобы улучшить взаимодействие граждан с государством. Как отмечают в Минцифры, таким образом украинцы получают больше качественных сервисов, а администраторы и центральные органы власти — четкие инструкции по их предоставлению.

Ранее перечень услуг для ЦНАПов определялся распоряжением и включал более 400 сервисов без систематизации. Теперь перечень получил более высокий юридический статус.

В обновленном перечне — 373 услуги в 18 категориях: от регистрации бизнеса и недвижимости до ветеранских сервисов и социальной защиты. Обязательными стали, в частности, налоговые и пенсионные услуги, такие как оформление карты плательщика налогов (РНОКПП). Внедрение и контроль качества этих услуг возложен на Минцифру.

Распределение обязательных услуг в зависимости от типа ЦНАПа:

360 услуг — для ЦНАПов в относительно безопасных районах и дополнительно 13 для центров со спецоборудованием.

245 услуг — для ЦНАПов в прифронтовых регионах при наличии персонала.

118 услуг — для территориальных подразделений и удаленных рабочих мест.

Для всех услуг разработаны цифровые информационные карточки, что позволяет администраторам работать по четким инструкциям. Скоро информация будет доступна на «Гиде по госуслугам», где каждый сможет проверить, работает ли сервис правильно.

Документ также обязывает органы власти и координаторов ЦНАПов обновлять информационные карточки, обучать администраторов, обеспечивать оборудование и налаживать эффективное взаимодействие между учреждениями.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ветераны смогут подать заявление на получение удостоверения участника боевых действий в ЦНАПе: правительство изменило процедуру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.