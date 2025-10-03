Практика судів
У ЦНАПах будуть оформлювати податкові та пенсійні послуги — оновлено перелік обовʼязкових сервісів

11:28, 3 жовтня 2025
Уряд затвердив оновлений перелік обов'язкових сервісів: лише 373 послуги у 18 категоріях.
У ЦНАПах будуть оформлювати податкові та пенсійні послуги — оновлено перелік обовʼязкових сервісів
Джерело фото: Печерська РДА
Уряд ухвалив постанову, яка впроваджує єдиний перелік обов’язкових адміністративних послуг у ЦНАПах, аби покращити взаємодію громадян із державою. Таким чином, вказують у Мінцифри, українці отримують більше якісних сервісів, а адміністратори та центральні органи влади — чіткі інструкції щодо їх надання.

Раніше перелік послуг для ЦНАПів визначався розпорядженням і містив понад 400 сервісів без систематизації. Тепер перелік набуває більшого юридичного статусу.

В оновленому переліку — 373 послуги у 18 категоріях: від реєстрації бізнесу та нерухомості до ветеранських сервісів та соціального захисту. Обов’язковими стали, зокрема, податкові та пенсійні послуги, такі як оформлення картки платника податків (РНОКПП). Впровадження та контроль якості цих послуг покладено на Мінцифру.

Розподіл обов’язкових послуг залежно від типу ЦНАПу:

  • 360 послуг — для ЦНАПів у відносно безпечній місцевості та додатково 13 для центрів, які мають спецобладнання.
  • 245 послуг — для ЦНАПів у прифронтових регіонах за наявності персоналу.
  • 118 послуг — для територіальних підрозділів та віддалених робочих місць.

Для всіх послуг розроблені цифрові інформаційні картки, що дозволяє адміністраторам працювати за чіткими інструкціями. Незабаром інформація буде доступна на «Гіді з держпослуг», де кожен зможе перевірити, чи працює сервіс правильно.

Документ також зобов’язує органи влади та координаторів ЦНАПів оновлювати інформаційні картки, навчати адміністраторів, забезпечувати обладнання та налагоджувати ефективну взаємодію між установами.

Як писала «Судово-юридична газета», ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру.

Міністерство цифрової трансформації ЦНАП

