АМКУ обязал привлечь больше банков для монетизации программы «пакет малыша»

12:58, 3 октября 2025
АМКУ рекомендует привлечь больше банков к выплатам «пакета малыша» – чтобы украинцы могли выбирать банк для получения компенсации.
Антимонопольный комитет предоставил рекомендации Государственной службе по делам детей по развитию конкуренции в сфере монетизации единовременной натуральной помощи «пакет малыша», чтобы обеспечить равные условия для всех участников и чтобы получатели имели возможность выбирать банк для получения компенсации.

Комитет установил, что в настоящее время выплату денежной компенсации осуществляет только АО КБ «ПриватБанк», хотя потенциально 46 банков могли бы стать уполномоченными для проведения таких операций. Ограниченный выбор банка для получателей может создавать негативное влияние на конкуренцию.

В связи с этим Антимонопольный комитет предоставил Государственной службе Украины по делам детей обязательные к рассмотрению рекомендации принять меры, направленные на привлечение большего числа банков для обеспечения монетизации единовременной натуральной помощи «пакет малыша», и не допустить предоставления преимуществ отдельным банкам в указанной сфере.

До 31 декабря 2025 года должны быть заключены соответствующие соглашения между банками, Государственной службой и торговыми учреждениями.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Порядок регулярного оценивания судей, который ВККС приняла 29 сентября, до сих пор не опубликован

ВККС сообщила о том, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей 29 сентября, однако соответствующий документ до сих пор отсутствует на сайте Комиссии.

На три должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС по квоте Совета судей есть только три претендента

Отбирать членов ВККС хотят два судьи хозяйственной юрисдикции и судья в отставке.

Кабмин утвердил порядок предоставления бесплатной правовой помощи отдельным украинцам за границей

Также правительство внесло изменения в расчет материальной помощи украинцам за границей.

Сбор детективами НАБУ информации с камер наблюдения «Безопасный город» не является НСРД, так как информация не была тайной – Верховный Суд

Адвокат указывал, что детективы НАБУ осуществили несанкционированный и незаконный доступ к указанной системе, что свидетельствует о вмешательстве в частную жизнь и визуальном наблюдении.

Сколько будет стоить новая ЕСИКС — в ГСА сообщили о стоимости проекта, рассчитанного до 2029 года

Самыми дорогими будут подсистемы «Управление», «Документооборот суда», «ВКЗ» и «Судейское досье», а всего на разработку ЕСИКС необходимо почти 1 млрд гривен.

