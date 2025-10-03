АМКУ обязал привлечь больше банков для монетизации программы «пакет малыша»

АМКУ рекомендует привлечь больше банков к выплатам «пакета малыша» – чтобы украинцы могли выбирать банк для получения компенсации.

Антимонопольный комитет предоставил рекомендации Государственной службе по делам детей по развитию конкуренции в сфере монетизации единовременной натуральной помощи «пакет малыша», чтобы обеспечить равные условия для всех участников и чтобы получатели имели возможность выбирать банк для получения компенсации.

Комитет установил, что в настоящее время выплату денежной компенсации осуществляет только АО КБ «ПриватБанк», хотя потенциально 46 банков могли бы стать уполномоченными для проведения таких операций. Ограниченный выбор банка для получателей может создавать негативное влияние на конкуренцию.

В связи с этим Антимонопольный комитет предоставил Государственной службе Украины по делам детей обязательные к рассмотрению рекомендации принять меры, направленные на привлечение большего числа банков для обеспечения монетизации единовременной натуральной помощи «пакет малыша», и не допустить предоставления преимуществ отдельным банкам в указанной сфере.

До 31 декабря 2025 года должны быть заключены соответствующие соглашения между банками, Государственной службой и торговыми учреждениями.

