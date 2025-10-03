Практика судів
АМКУ зобов’язав залучити більше банків для монетизації програми «пакунок малюка»

3 жовтня 2025
АМКУ рекомендує залучити більше банків до виплат «пакунку малюка» – щоб українці могли обирати банк для отримання компенсації.
Антимонопольний комітет надав рекомендації Державній службі у справах дітей щодо розвитку конкуренції у сфері монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» аби забезпечити рівні умови для всіх учасників і щоб одержувачі мали можливість обирати банк для отримання компенсації.

Комітет встановив, що наразі виплату грошової компенсації отримують лише через АТ КБ «ПриватБанк», хоча потенційно 46 банків могли б стати уповноваженими для проведення таких операцій. Обмежений вибір банку для одержувачів може створювати негативний вплив на конкуренцію.

Відтак Антимонопольний комітет надав Державній службі України у справах дітей обов’язкові для розгляду рекомендації вжити заходів, спрямованих на долучення більшої кількості банків до забезпечення монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», та не допустити надання переваг окремим банкам у вказаній сфері.

До 31 грудня 2025 року повинні бути укладені відповідні угоди між банками, Державною службою та закладами торгівлі.

