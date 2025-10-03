В ГНС объяснили, нужно ли платить налог на недвижимость, когда детсад сдается в аренду

Если заведение сдается в аренду не для образовательной деятельности, то оно не освобождается от уплаты налога на недвижимость.

Здания дошкольных и общеобразовательных учреждений освобождаются от налога на недвижимость, если используются исключительно для предоставления образовательных услуг. Это касается всех таких учреждений, независимо от формы собственности или источников финансирования. Об этом сообщает налоговая служба.

То есть ключевым признаком освобождения дошкольных и общеобразовательных учебных заведений от налогообложения, независимо от формы собственности и источников финансирования, является использование таких объектов недвижимости для предоставления образовательных услуг.

Если же помещения сдаются в аренду для других целей — например, для бизнеса или коммерции, — налоговая льгота не применяется. В таком случае площадь, сдаваемая в аренду, облагается налогом на недвижимость по ставкам, установленным местными органами власти.

Налог начисляется только на ту часть помещения, которая не используется в образовательной деятельности.

