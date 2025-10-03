Практика судів
У ДПС пояснили, чи потрібно платити податок на нерухомість, коли дитсадок здається в оренду

20:48, 3 жовтня 2025
Якщо заклад здається в оренду не для освітньої діяльності, то він не звільняється від сплати податку на нерухомість.
Будівлі дошкільних і загальноосвітніх закладів звільняються від податку на нерухомість, якщо використовуються виключно для надання освітніх послуг. Це стосується всіх таких закладів, незалежно від форми власності чи джерел фінансування. Про це повідомляє податкова служба.

Тобто ключовою ознакою звільнення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування є використання таких об’єктів нерухомості для надання освітніх послуг.

Якщо ж приміщення передаються в оренду для інших цілей — наприклад, для бізнесу чи комерції, — то податкова пільга не застосовується. У такому випадку площа, що здається в оренду, обкладається податком на нерухомість за ставками, які визначає місцева влада.

Податок нараховується лише на ту частину приміщення, яка не використовується в освітній діяльності.

податкова

