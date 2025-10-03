Практика судов
В Украине упала средняя зарплата на 588 гривен — где платят больше, а где меньше

12:42, 3 октября 2025
В августе размер средней заработной платы в Украине составил 25911 грн против 26499 грн в июле.
По состоянию на август 2025 года средняя заработная плата штатного работника в Украине составила 25 911 гривен. Это на 2,2% меньше по сравнению с июлем, когда средняя зарплата была на уровне 26 499 гривен (на 588 гривен меньше). Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в Киеве — 39 535 грн, Луганской области — 32 541 грн, и Днепропетровской — 26 779 грн. Самые низкие показатели наблюдаются в Черновицкой (18 451 грн) и Кировоградской (18 778 грн) областях.

Согласно статистике, среди отраслей наивысшие зарплаты получают работники сферы информационных технологий и телекоммуникаций (65 213 грн), авиационного транспорта (57 582 грн), а также финансов и страхования (52 269 грн).

Данные Госстата показывают, что наименьшие доходы — в сфере образования (14 432 грн), в учреждениях культуры, в частности библиотеках, архивах и музеях (14 379 грн), а также в сфере искусства и развлечений (14 015 грн).

Наибольшее снижение зарплат в августе по сравнению с июлем зафиксировано:

в Луганской области — на 2 012 грн (с 34 553 до 32 541 грн),

в Ивано-Франковской — на 1 097 грн (с 21 270 до 20 173 грн),

в Киеве — на 1 011 грн (с 40 546 до 39 535 грн).

По данным Госстата, задолженность по выплате заработной платы на 1 сентября составляет 3,5 млрд грн.

зарплата Госстат

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
