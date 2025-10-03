В Україні впала середня зарплата на 588 гривень — де платять найбільше, а де найменше

У серпні розмір середньої заробітної плати в Україні склав 25 911 грн проти 26 499 грн в липні.

Станом на серпень 2025 року середня заробітна плата штатного працівника в Україні становила 25 911 гривень. Це на 2,2% менше порівняно з липнем, коли середня зарплата була на рівні 26 499 гривень (на 588 гривень менше). Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

Найвищі середні зарплати зафіксовано у Києві — 39 535 грн, Луганській області — 32 541 грн, та Дніпропетровській — 26 779 грн. Найнижчі показники спостерігаються у Чернівецькій (18 451 грн) та Кіровоградській (18 778 грн) областях.

Згідно статистики, серед галузей найвищі зарплати отримують працівники сфери інформаційних технологій та телекомунікацій (65 213 грн), авіаційного транспорту (57 582 грн), а також фінансів і страхування (52 269 грн).

Дані Держстату показують, що найменше отримують у сфері освіти (14 432 грн), в установах культури, зокрема бібліотеках, архівах і музеях (14 379 грн), а також у сфері мистецтва та розваг (14 015 грн).

Найбільше зниження зарплат у серпні порівняно з липнем зафіксовано:

у Луганській області — на 2 012 грн (з 34 553 до 32 541 грн),

в Івано-Франківській — на 1 097 грн (з 21 270 до 20 173 грн),

у Києві — на 1 011 грн (з 40 546 до 39 535 грн).

За даними Держстату, заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня становить 3,5 млрд грн.

