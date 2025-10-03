Практика судов
Подростками, которые избили и побрили украинца во Вроцлаве, оказались граждане Украины

15:10, 3 октября 2025
Во Вроцлаве группа подростков жестоко избила 23-летнего украинца.
В сентябре во Вроцлаве подростки заманили 23-летнего украинца в ловушку, жестоко избили его, обстригли волосы и нарисовали на лице нацистские символы. Весь инцидент нападающие зафиксировали на видео, чтобы дополнительно унизить жертву, сообщила вроцлавская полиция.

Как установили правоохранители, сообщает TVN 24, нападавшие — граждане Украины, знакомые друг с другом и с потерпевшим «по месту работы, проживания или школы». По словам подкомиссарки Александры Фреус, инцидент можно расценивать как самосуд, который был тщательно инсценирован.

По информации полиции, подростки создали фальшивый аккаунт в социальной сети, выдавая себя за 16-летнюю девушку, которая предлагала встречу. Жертву заманили на встречу, где на него напала группа.

Полицейские уже сообщили о обвинениях троим участникам, в том числе за побои, телесные повреждения и унижение. Остальные лица, не достигшие 17 лет, предстанут перед семейным судом.

полиция Польша

