Практика судів
  1. В Україні

Підлітками, які побили та поголили українця у Вроцлаві, виявились громадяни України

15:10, 3 жовтня 2025
У Вроцлаві підлітки жорстоко побили 23-річного українця.
Підлітками, які побили та поголили українця у Вроцлаві, виявились громадяни України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вересні у Вроцлаві група підлітків заманила 23-річного українця у пастку, жорстоко побила його, обрізала волосся та намалювала на обличчі нацистські символи. Весь інцидент нападники зафіксували на відео, щоб додатково принизити жертву, повідомила вроцлавська поліція.

Як встановили правоохоронці, інформує TVN 24, нападники — громадяни України, знайомі між собою та з потерпілим «з місця роботи, проживання чи школи». За словами підкомісарки Александри Фреус, інцидент можна розцінювати як самосуд, який був ретельно інсценізований.

За інформацією поліції, підлітки створили фальшивий акаунт у соціальній мережі, видаючи себе за 16-річну дівчину, яка пропонувала побачення. Жертву заманили на зустріч, де на нього напала група.

Поліцейські вже повідомили про звинувачення трьом учасникам, зокрема за побиття, тілесні ушкодження та приниження. Решта осіб, які не досягли 17 років, постануть перед сімейним судом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Польща

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міжнародні партнери фінансують зарплати чиновників, але поки не згодилися фінансувати зарплати військових – чи може скорочення окладів посадовців до 80 тисяч забезпечити збільшення зарплат військових

Зарплати чиновників та посадовців фінансуються за кошти міжнародних партнерів, але партнери досі не вважають за доцільне фінансувати зарплати військовослужбовців.

Порядок регулярного оцінювання суддів, який ВККС прийняла 29 вересня, досі не опублікований

ВККС повідомила про те, що затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів 29 вересня, однак відповідний документ досі відсутній на сайті Комісії.

На три посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС по квоті РСУ є лише три претенденти

Відбирати членів ВККС хочуть два судді господарської юрисдикції та суддя у відставці.

Кабмін затвердив порядок надання безоплатної правової допомоги окремим українцям за кордоном

Також уряд вніс зміни до розрахунку матеріальної допомоги українцям за кордоном.

Збір детективами НАБУ інформації з камер спостереження «Безпечне місто» не є НСРД, бо інформація не була таємною – Верховний Суд

Адвокат вказував, що детективи НАБУ здійснили несанкціонований і незаконний доступ до вказаної системи, що свідчить про втручання у приватне життя та візуальне спостереження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду