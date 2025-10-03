Підлітками, які побили та поголили українця у Вроцлаві, виявились громадяни України

У Вроцлаві підлітки жорстоко побили 23-річного українця.

У вересні у Вроцлаві група підлітків заманила 23-річного українця у пастку, жорстоко побила його, обрізала волосся та намалювала на обличчі нацистські символи. Весь інцидент нападники зафіксували на відео, щоб додатково принизити жертву, повідомила вроцлавська поліція.

Як встановили правоохоронці, інформує TVN 24, нападники — громадяни України, знайомі між собою та з потерпілим «з місця роботи, проживання чи школи». За словами підкомісарки Александри Фреус, інцидент можна розцінювати як самосуд, який був ретельно інсценізований.

За інформацією поліції, підлітки створили фальшивий акаунт у соціальній мережі, видаючи себе за 16-річну дівчину, яка пропонувала побачення. Жертву заманили на зустріч, де на нього напала група.

Поліцейські вже повідомили про звинувачення трьом учасникам, зокрема за побиття, тілесні ушкодження та приниження. Решта осіб, які не досягли 17 років, постануть перед сімейним судом.

