Практика судов
  1. В Украине

АМКУ начал рассмотрение дела против пяти крупнейших аптечных сетей

17:12, 3 октября 2025
Речь идет о сетях: «АНЦ», «Доброго дня», «9-1-1», «Подорожник», «Желаем здоровья».
АМКУ начал рассмотрение дела против пяти крупнейших аптечных сетей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Антимонопольный комитет сообщил о начале рассмотрения дела в отношении 155 субъектов хозяйствования – ответчиков, входящих в состав пяти крупнейших аптечных сетей на рынке розничной реализации лекарств. Их проверяют на нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, в частности пункт 1 статьи 50 и ч.1 ст. 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде согласованных действий, которые потенциально ограничивают конкуренцию.

По данным АМКУ, на июль 2025 года пятерка крупнейших сетей – «Аптека АНЦ», «Аптека Доброго дня», «Аптека 9-1-1», «Аптека Подорожник» и «Аптека Желаем здоровья» – контролирует 64% розничного оборота и владеет 42% аптечных точек, что в сумме составляет 7 742 торговые точки. Это свидетельствует о наличии у этих сетей рыночной власти и возможности влиять на условия оборота лекарств.

Комитет указывает, что по имеющимся данным, с февраля 2025 года наблюдается сокращение объемов реализации лекарств трех украинских производителей из-за ограничения их наличия в ТОП-5 аптечных сетей.

«При этом спрос на проанализированные лекарственные средства трех отечественных производителей в течение исследуемого периода был относительно стабильным и не имел тенденции к значительному снижению. Вместо этого сокращение потребления населением указанных лекарственных средств было связано с мнимым уменьшением их присутствия в сетевых аптеках», – отмечают в АМКУ.

Таким образом, согласованные действия аптечных групп, заключающиеся в ограничении объемов реализации лекарственных средств трех отечественных производителей, могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции, сообщают в Комитете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

АМКУ аптека

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны тестирует штрафы в «Резерв+» за нарушение воинского учета

Недавно Минобороны сообщило об автоматической постановке на учет мужчин 25-60 лет без ТЦК и ВВК, а теперь тестирует штрафы в «Резерв+»

Юрий Бучацкий, которого задержала СБУ, не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности – Минюст

В Минюсте подчеркнули, что задержанный заместитель начальника Управления Юрий Бучацкий не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности.

Международные партнеры финансируют зарплаты чиновников, но пока не согласились финансировать зарплаты военных – может ли сокращение окладов должностных лиц до 80 тысяч обеспечить увеличение зарплат военных

Зарплаты чиновников и должностных лиц финансируются за счет средств международных партнеров, но партнеры до сих пор не считают целесообразным финансировать зарплаты военнослужащих.

Порядок регулярного оценивания судей, который ВККС приняла 29 сентября, до сих пор не опубликован

ВККС сообщила о том, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей 29 сентября, однако соответствующий документ до сих пор отсутствует на сайте Комиссии.

На три должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС по квоте Совета судей есть только три претендента

Отбирать членов ВККС хотят два судьи хозяйственной юрисдикции и судья в отставке.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду