АМКУ начал рассмотрение дела против пяти крупнейших аптечных сетей

Речь идет о сетях: «АНЦ», «Доброго дня», «9-1-1», «Подорожник», «Желаем здоровья».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Антимонопольный комитет сообщил о начале рассмотрения дела в отношении 155 субъектов хозяйствования – ответчиков, входящих в состав пяти крупнейших аптечных сетей на рынке розничной реализации лекарств. Их проверяют на нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, в частности пункт 1 статьи 50 и ч.1 ст. 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде согласованных действий, которые потенциально ограничивают конкуренцию.

По данным АМКУ, на июль 2025 года пятерка крупнейших сетей – «Аптека АНЦ», «Аптека Доброго дня», «Аптека 9-1-1», «Аптека Подорожник» и «Аптека Желаем здоровья» – контролирует 64% розничного оборота и владеет 42% аптечных точек, что в сумме составляет 7 742 торговые точки. Это свидетельствует о наличии у этих сетей рыночной власти и возможности влиять на условия оборота лекарств.

Комитет указывает, что по имеющимся данным, с февраля 2025 года наблюдается сокращение объемов реализации лекарств трех украинских производителей из-за ограничения их наличия в ТОП-5 аптечных сетей.

«При этом спрос на проанализированные лекарственные средства трех отечественных производителей в течение исследуемого периода был относительно стабильным и не имел тенденции к значительному снижению. Вместо этого сокращение потребления населением указанных лекарственных средств было связано с мнимым уменьшением их присутствия в сетевых аптеках», – отмечают в АМКУ.

Таким образом, согласованные действия аптечных групп, заключающиеся в ограничении объемов реализации лекарственных средств трех отечественных производителей, могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции, сообщают в Комитете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.