АМКУ розпочав розгляд справи проти п’яти найбільших аптечних мереж

Мова йде про аптеки: «АНЦ», «Доброго дня», «9-1-1», «Подорожник», «Бажаємо здоров’я».

Антимонопольний комітет повідомив про розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання – відповідачів, що входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації ліків. Їх перевіряють на порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема пункт 1 статті 50 та ч.1 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді узгоджених дій, що потенційно обмежують конкуренцію.

За даними АМКУ, станом на липень 2025 року п’ятірка найбільших мереж – «Аптека АНЦ», «Аптека Доброго дня», «Аптека 9-1-1», «Аптека Подорожник» та «Аптека Бажаємо здоров’я» – контролює 64% роздрібного обороту та володіє 42% аптечних точок, що разом становить 7 742 торгові точки. Це свідчить про наявність у цих мереж ринкової влади та можливості впливати на умови обігу ліків.

Комітет вказує, що за наявними даними, з лютого 2025 року спостерігається зменшення обсягів реалізації ліків трьох українських виробників через обмеження їх наявності у ТОП-5 аптечних мереж.

«При цьому попит на проаналізовані лікарські засоби трьох вітчизняних виробників протягом досліджуваного періоду був відносно стабільним та не мав тенденції до значного зменшення. Натомість зменшення споживання населенням вказаних лікарських засобів було пов’язано із вдаваним зменшенням присутності їх у мережевих аптеках», - вказують в АМКУ.

Тож узгоджені дії аптечних груп, які полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів трьох вітчизняних виробників, можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, кажуть у Комітеті.

