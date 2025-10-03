Практика судів
  1. В Україні

АМКУ розпочав розгляд справи проти п’яти найбільших аптечних мереж

17:12, 3 жовтня 2025
Мова йде про аптеки: «АНЦ», «Доброго дня», «9-1-1», «Подорожник», «Бажаємо здоров’я».
АМКУ розпочав розгляд справи проти п’яти найбільших аптечних мереж
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Антимонопольний комітет повідомив про розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання – відповідачів, що входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації ліків. Їх перевіряють на порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема пункт 1 статті 50 та ч.1 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді узгоджених дій, що потенційно обмежують конкуренцію.

За даними АМКУ, станом на липень 2025 року п’ятірка найбільших мереж – «Аптека АНЦ», «Аптека Доброго дня», «Аптека 9-1-1», «Аптека Подорожник» та «Аптека Бажаємо здоров’я» – контролює 64% роздрібного обороту та володіє 42% аптечних точок, що разом становить 7 742 торгові точки. Це свідчить про наявність у цих мереж ринкової влади та можливості впливати на умови обігу ліків.

Комітет вказує, що за наявними даними, з лютого 2025 року спостерігається зменшення обсягів реалізації ліків трьох українських виробників через обмеження їх наявності у ТОП-5 аптечних мереж.

«При цьому попит на проаналізовані лікарські засоби трьох вітчизняних виробників протягом досліджуваного періоду був відносно стабільним та не мав тенденції до значного зменшення. Натомість зменшення споживання населенням вказаних лікарських засобів було пов’язано із вдаваним зменшенням присутності їх у мережевих аптеках», - вказують в АМКУ.

Тож узгоджені дії аптечних груп, які полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів трьох вітчизняних виробників, можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, кажуть у Комітеті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

АМКУ аптека

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Юрій Бучацький, якого затримала СБУ, не використовував своє службове становище для протиправної діяльності — Мін’юст

У Мін’юсті підкреслили, що затриманий заступник начальника Управління Юрій Бучацький не використовував своє службове становище для протиправної діяльності.

Міжнародні партнери фінансують зарплати чиновників, але поки не згодилися фінансувати зарплати військових – чи може скорочення окладів посадовців до 80 тисяч забезпечити збільшення зарплат військових

Зарплати чиновників та посадовців фінансуються за кошти міжнародних партнерів, але партнери досі не вважають за доцільне фінансувати зарплати військовослужбовців.

Порядок регулярного оцінювання суддів, який ВККС прийняла 29 вересня, досі не опублікований

ВККС повідомила про те, що затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів 29 вересня, однак відповідний документ досі відсутній на сайті Комісії.

На три посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС по квоті РСУ є лише три претенденти

Відбирати членів ВККС хочуть два судді господарської юрисдикції та суддя у відставці.

Кабмін затвердив порядок надання безоплатної правової допомоги окремим українцям за кордоном

Також уряд вніс зміни до розрахунку матеріальної допомоги українцям за кордоном.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду