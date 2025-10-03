Практика судов
Без медосмотра – без работы: Гоструда напомнила правила для работодателей

22:18, 3 октября 2025
Работников без обязательного медицинского осмотра нельзя допускать к работе, а работодатель обязан организовать и оплатить такие проверки.
Работник, который не прошел обязательный медицинский осмотр, не может быть допущен к работе. На этом подчеркивает Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Обязанность работодателя

Согласно статье 17 Закона Украины «Об охране труда», именно работодатель обязан за собственный счет организовать и профинансировать:

  • предварительные медицинские осмотры при приеме на работу;
  • периодические медицинские осмотры в течение трудовой деятельности;
  • ежегодные осмотры для лиц в возрасте до 21 года.

Медосмотры являются обязательными для работников, занятых на тяжелых работах, во вредных или опасных условиях труда, а также для тех, в отношении кого существует необходимость в профессиональном отборе.

Территориальные управления Госслужбы по вопросам труда продолжают определять категории работников, которые подлежат медицинским осмотрам, и согласовывать списки работников и заключительные акты по их результатам.

