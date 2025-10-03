В Житомирской области будут судить мужчину, который продал автомат Калашникова и почти 400 патронов

Полицейские задокументировали продажу оружия за 1100 долларов, 41-летнему мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В Житомирской области будут судить мужчину, который занимался незаконной торговлей оружием и боеприпасами. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Полицейские установили, что 41-летний мужчина незаконно приобрел автомат Калашникова и 390 патронов калибра 5,45 мм с целью дальнейшей продажи.

Позже он нашел покупателя и назначил встречу в городе Барановка Житомирской области. Там и состоялась сделка: оружие с патронами мужчина продал за 1100 долларов.

Правоохранители изъяли опасный товар и направили его на экспертизу.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Согласно действующему законодательству, фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

