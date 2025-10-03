ПриватБанк сообщил о временной приостановке операций с карточками

Временно не будут работать карточные операции, банкоматы и терминалы самообслуживания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на субботу, 4 октября, ПриватБанк временно приостановит проведение операций с банковскими картами из-за регламентных работ процессингового центра. Об этом рассказали в финучреждении.

Работы продлятся с 00:05 и до 06:30. В настоящее время банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе:

- банкоматов;

- терминалов самообслуживания;

- POS-терминалы банка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.