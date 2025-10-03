ПриватБанк сообщил о временной приостановке операций с карточками

В ночь на субботу, 4 октября, ПриватБанк временно приостановит проведение операций с банковскими картами из-за регламентных работ процессингового центра. Об этом рассказали в финучреждении.
Работы продлятся с 00:05 и до 06:30. В настоящее время банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе:
- банкоматов;
- терминалов самообслуживания;
- POS-терминалы банка.
