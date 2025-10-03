ПриватБанк повідомив про тимчасове призупинення операцій з картками

Тимчасово не працюватимуть карткові операції, банкомати та термінали самообслуговування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на суботу, 4 жовтня, ПриватБанк тимчасово призупинить проведення операцій з банківськими картками через регламентні роботи процесингового центру. Про це розповіли у фінустанові.

Роботи триватимуть з 00:05 і до 06:30. У цей час банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі:

банкоматів;

терміналів самообслуговування;

POS-терміналів банку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.