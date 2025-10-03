Практика судів
ПриватБанк повідомив про тимчасове призупинення операцій з картками

16:51, 3 жовтня 2025
Тимчасово не працюватимуть карткові операції, банкомати та термінали самообслуговування.
ПриватБанк повідомив про тимчасове призупинення операцій з картками
У ніч на суботу, 4 жовтня, ПриватБанк тимчасово призупинить проведення операцій з банківськими картками через регламентні роботи процесингового центру. Про це розповіли у фінустанові. 

Роботи триватимуть з 00:05 і до 06:30. У цей час банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі:

  • банкоматів;
  • терміналів самообслуговування;
  • POS-терміналів банку.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
