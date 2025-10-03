Практика судов
  1. В Украине

Кабмин утвердил механизм, который позволит экспортировать сою и рапс без уплаты вывозной пошлины

20:30, 3 октября 2025
Льготой при экспорте смогут воспользоваться агропроизводители и сельхозкооперативы, которые экспортируют собственно выращенные сою и рапс.
Кабмин утвердил механизм, который позволит экспортировать сою и рапс без уплаты вывозной пошлины
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил механизм, который позволит агропроизводителям и сельхозкооперативам экспортировать выращенные ими сою и рапс без уплаты вывозной пошлины. Документом, подтверждающим право таких экспортеров на льготы, будет экспертное заключение о происхождении товара, выданное Торгово-промышленной палатой (ТПП) Украины и региональными ТПП.

«Это долгожданное решение для украинских агропроизводителей. Урегулирование документов позволяет отдельным их категориям, прежде всего малым и средним хозяйствам, экспортировать сою и рапс без уплаты пошлины. Механизм четко ориентирован именно на тех предпринимателей, которые выращивают эти культуры, а не на трейдеров или посредников. Это уменьшит расходы фермеров и сельхозкооперативов, позволит получить справедливую цену за урожай и усилит конкурентоспособность украинских производителей на внешних рынках», — заявил министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка отметил, что принятое постановление правительства обеспечит полноценное выполнение положений Закона Украины относительно вывозной пошлины на масличные культуры, предусмотрев механизм для сельхозпроизводителей, которые смогут экспортировать собственно выращенную продукцию без применения требований Закона.

Теперь, как и предусматривает Закон Украины «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур», льготой при экспорте смогут воспользоваться:

  • агропроизводители, которые экспортируют собственно выращенные сою и рапс;
  • сельхозкооперативы, которые экспортируют сою и рапс, выращенные их членами.

Экспертные заключения о происхождении товара будут выдаваться ТПП Украины и региональными ТПП на каждую отдельную партию экспортируемой продукции.

Решение не распространяется на операции по экспорту сои и рапса на основании договоров посредничества (комиссии, консигнации, поручения, агентского договора). Также не смогут воспользоваться льготой сельхозкооперативы, созданные или зарегистрированные после вступления в силу нормы закона, предусматривающей такую льготу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об установлении вывозной пошлины на сою и рапс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет дал рекомендации для назначения судьями КСУ Юлии Кириченко, Захару Тропину, Оксане Клименко и Тарасу Цимбалистому

В дальнейшем Верховная Рада должна определиться с двумя судьями КСУ из четырех кандидатов

Минобороны тестирует штрафы в «Резерв+» за нарушение воинского учета

Недавно Минобороны сообщило об автоматической постановке на учет мужчин 25-60 лет без ТЦК и ВВК, а теперь тестирует штрафы в «Резерв+»

Юрий Бучацкий, которого задержала СБУ, не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности – Минюст

В Минюсте подчеркнули, что задержанный заместитель начальника Управления Юрий Бучацкий не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности.

Международные партнеры финансируют зарплаты чиновников, но пока не согласились финансировать зарплаты военных – может ли сокращение окладов должностных лиц до 80 тысяч обеспечить увеличение зарплат военных

Зарплаты чиновников и должностных лиц финансируются за счет средств международных партнеров, но партнеры до сих пор не считают целесообразным финансировать зарплаты военнослужащих.

Порядок регулярного оценивания судей, который ВККС приняла 29 сентября, до сих пор не опубликован

ВККС сообщила о том, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей 29 сентября, однако соответствующий документ до сих пор отсутствует на сайте Комиссии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду