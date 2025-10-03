Кабмин утвердил механизм, который позволит экспортировать сою и рапс без уплаты вывозной пошлины

Льготой при экспорте смогут воспользоваться агропроизводители и сельхозкооперативы, которые экспортируют собственно выращенные сою и рапс.

Кабинет Министров утвердил механизм, который позволит агропроизводителям и сельхозкооперативам экспортировать выращенные ими сою и рапс без уплаты вывозной пошлины. Документом, подтверждающим право таких экспортеров на льготы, будет экспертное заключение о происхождении товара, выданное Торгово-промышленной палатой (ТПП) Украины и региональными ТПП.

«Это долгожданное решение для украинских агропроизводителей. Урегулирование документов позволяет отдельным их категориям, прежде всего малым и средним хозяйствам, экспортировать сою и рапс без уплаты пошлины. Механизм четко ориентирован именно на тех предпринимателей, которые выращивают эти культуры, а не на трейдеров или посредников. Это уменьшит расходы фермеров и сельхозкооперативов, позволит получить справедливую цену за урожай и усилит конкурентоспособность украинских производителей на внешних рынках», — заявил министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка отметил, что принятое постановление правительства обеспечит полноценное выполнение положений Закона Украины относительно вывозной пошлины на масличные культуры, предусмотрев механизм для сельхозпроизводителей, которые смогут экспортировать собственно выращенную продукцию без применения требований Закона.

Теперь, как и предусматривает Закон Украины «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур», льготой при экспорте смогут воспользоваться:

агропроизводители, которые экспортируют собственно выращенные сою и рапс;

сельхозкооперативы, которые экспортируют сою и рапс, выращенные их членами.

Экспертные заключения о происхождении товара будут выдаваться ТПП Украины и региональными ТПП на каждую отдельную партию экспортируемой продукции.

Решение не распространяется на операции по экспорту сои и рапса на основании договоров посредничества (комиссии, консигнации, поручения, агентского договора). Также не смогут воспользоваться льготой сельхозкооперативы, созданные или зарегистрированные после вступления в силу нормы закона, предусматривающей такую льготу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об установлении вывозной пошлины на сою и рапс.

