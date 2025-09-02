Зеленский подписал закон об установлении вывозной пошлины на сою и рапс

Закон предусматривает установление ставки экспортной пошлины на некоторые масличные культуры.

Фото: president.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4536-IX, который согласует Налоговый кодекс с Законом «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения» — законопроект 13157.

Актом, в частности, предусмотрено, что данные из новых интегрированных экологических разрешений будут использоваться для начисления экологического налога, рентной платы за воду и за пользование недрами.

Подпунктом 2 пункта 2 Заключительных положений проекта предусмотрено внесение изменений в Закон «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур», которыми предлагается установить ставки вывозной (экспортной) пошлины на такие виды масличных культур:

соевые бобы, дробленые или не дробленые - 10%;

семена рапса или кользы, дробленые или недробленые - 10%.

Речь идет об учтенных налоговым комитетом поправках.

Следует заметить, что принятие законопроекта сопровождалось блокированием трибуны и дракой.

Так, поправкой 89, которую внес глава налогового комитета Даниил Гетманцев, предусматривается, что этот закон вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, кроме: изменений в статьи 14 и статью 168 Налогового кодекса Украины и изменений в Закон Украины «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур», которые вступают в силу со дня, следующего за днем его опубликования; изменений в статьи 250, 252, 255, 258 НК, которые вступают в силу с 8 августа 2025 года; изменений в статьи 51, 70, 172-174, 176, 226 НК и в статью 69 Закона «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива», которые вступают в силу с 1 января 2026 года.

Поправкой 91, которую внес народный депутат Андрей Мотовиловец, предлагалось, чтобы этот закон вступил в силу с 8 августа 2025 года, кроме подпункта 2 этого Раздела, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования этого Закона. А именно, Закон «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур» дополнить новой статьей следующего содержания:

Статья 1-1. Утвердить ставки вывозной (экспортной) пошлины на такие виды масличных культур:

соевые бобы, дробленые или не дробленые – 10%

семена рапса или кользы, дробленые или недробленые – 10%.

Ставка вывозной (экспортной) пошлины на соевые бобы, дробленые или не дробленые (код 1201 согласно УКТ ВЭД), применяется со дня, следующего за днем опубликования Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения» и с целью усовершенствования отдельных положений налогового законодательства», но не ранее 1 сентября 2025 года.

Начиная с 1 января 2030 года, ставка вывозной (экспортной) пошлины на масличные культуры, виды которых определены этой статьей, ежегодно уменьшается на 1 процентный пункт до значения 5 процентов.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, которые экспортируют собственно выращенную сельскохозяйственную продукцию, классифицируемую по кодам 1201 и 1205 согласно УКТ ВЭД, а также сельскохозяйственные кооперативы, которые экспортируют такую сельскохозяйственную продукцию, выращенную членами такого кооператива, освобождаются от уплаты вывозной (экспортной) пошлины, предусмотренной этой статьей.

Термин «сельскохозяйственный товаропроизводитель» употребляется в значении, приведенном в Налоговом кодексе Украины. Для целей этой статьи подтверждение собственного выращивания сельскохозяйственным товаропроизводителем или сельскохозяйственным кооперативом (в лице членов такого сельскохозяйственного кооператива) сельскохозяйственной продукции, классифицируемой по кодам 1201 и 1205 согласно УКТ ВЭД и вывозимой за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта, осуществляется в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Также поправкой 113 Кабмину в трехмесячный срок со дня вступления в силу этого Закона поручается разработать и подать в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно создания Государственного фонда поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; предусмотреть, что источниками формирования такого фонда являются средства, поступившие в Государственный бюджет от уплаты вывозной (экспортной) пошлины на соевые бобы, дробленые или не дробленые (код 1201 согласно УКТ ВЭД), и на семена рапса или кользы, дробленые или не дробленые (код 1205 согласно УКТ ВЭД).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.