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Во время рассмотрения закона об установлении вывозной пошлины на сою и рапс в Раде произошла драка, видео

13:19, 16 июля 2025
Поправки к законопроекту предусматривали установление ставок вывозной (экспортной) пошлины на масличные культуры.
Во время рассмотрения закона об установлении вывозной пошлины на сою и рапс в Раде произошла драка, видео
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Верховная Рада 16 июля рассматривала в целом как закон законопроект 13157 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения» и с целью усовершенствования отдельных положений налогового законодательства».

Подпунктом 2 пункта 2 Заключительных положений проекта предусмотрено внесение изменений в Закон Украины «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур», которыми предлагается установить ставки вывозной (экспортной) пошлины на следующие виды масличных культур:

  • соевые бобы, дробленые или не дробленые - 10%;
  • семена рапса или кользы, дробленые или недробленые - 10%.

Речь идет об учтенных налоговым комитетом поправках ко второму чтению 89 и 91, которые внесли глава налогового комитета Даниил Гетманцев и Андрей Мотовиловец.

Против этих поправок выступил ряд других народных депутатов, в частности Алексей Гончаренко.

Во время спора в парламенте произошла драка.

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