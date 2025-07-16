Під час розгляду закону про встановлення вивізного мита на сою та ріпак у Раді відбулася бійка, відео

Поправки до законопроекту передбачали встановити ставки вивізного (експортного) мита на олійні культури.

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Верховна Рада 16 липня розглядала в цілому як закон законопроект 13157 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства».

Підпунктом 2 пункту 2 Прикінцевих положень проекту передбачено внесення змін до Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур», якими пропонується встановити ставки вивізного (експортного) мита на такі види олійних культур:

соєві боби, подрібнені або не подрібнене - 10%;

насіння ріпаку або кользи, подрібнене або неподрібнене - 10%.

Йдеться про враховані податковим комітетом поправки до другого читання 89 та 91, які внесли голова податкового комітету Данило Гетманцев та Андрій Мотовиловець.

Проти цих поправок виступила низка інших народних депутатів, зокрема Олексій Гончаренко.

Під час спору у парламенті відбулася бійка.

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