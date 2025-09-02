Зеленський підписав закон про встановлення вивізного мита на сою та ріпак

Закон передбачає встановлення ставки експортного мита на деякі олійні культури.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4536-IX, який узгоджує Податковий кодекс із Законом «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» — законопроект 13157.

Актом, зокрема, передбачено, що дані з нових інтегрованих довкіллєвих дозволів використовуватимуться для нарахування екологічного податку, рентної плати за воду та за користування надрами.

Підпунктом 2 пункту 2 Прикінцевих положень проекту передбачено внесення змін до Закону «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур», якими пропонується встановити ставки вивізного (експортного) мита на такі види олійних культур:

соєві боби, подрібнені або не подрібнене - 10%;

насіння ріпаку або кользи, подрібнене або неподрібнене - 10%.

Йдеться про враховані податковим комітетом поправки.

Слід зауважити, що прийняття законопроекту супроводжувалося блокуванням трибуни та бійкою.

Так, поправкою 89, яку вніс голова податкового комітету Данило Гетманцев, передбачається, що цей закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, крім: змін до статі 14 та статті 168 Податкового кодексу України та змін до Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур», які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування; змін до статей 250, 252, 255, 258 ПК, які набирають чинності з 8 серпня 2025 року; змін до статей 51, 70, 172-174, 176, 226 ПК та до статті 69 Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», які набирають чинності з 1 січня 2026 року.

Поправкою 91, яку вніс народний депутат Андрій Мотовиловець, пропонувалося, щоб цей закон набрав чинності з 8 серпня 2025 року, крім підпункту 2 цього Розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону. А саме, Закон «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» доповнити новою статтею такого змісту:

Стаття 1-1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на такі види олійних культур:

соєві боби, подрібнені або не подрібнені – 10%

насіння ріпаку або кользи, подрібнене або неподрібнене – 10%.

Ставка вивізного (експортного) мита на соєві боби, подрібнені або не подрібнені (код 1201 згідно з УКТ ЗЕД), застосовується з дня, наступного за днем опублікування Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства», але не раніше 1 вересня 2025 року.

Починаючи з 1 січня 2030 року, ставка вивізного (експортного) мита на олійні культури, види яких визначені цією статтею, щороку зменшується на 1 відсотковий пункт до значення 5 відсотків.

Сільськогосподарські товаровиробники, які експортують власно вирощену сільськогосподарську продукцію, що класифікується за кодами 1201 та 1205 згідно з УКТ ЗЕД, а також сільськогосподарські кооперативи, які експортують таку сільськогосподарську продукцію, вирощену членами такого кооперативу, звільняються від сплати вивізного (експортного) мита, передбаченого цією статтею.

Термін «сільськогосподарський товаровиробник» вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України. Для цілей цієї статті підтвердження власного вирощування сільськогосподарським товаровиробником або сільськогосподарським кооперативом (в особі членів такого сільськогосподарського кооперативу) сільськогосподарської продукції, що класифікується за кодами 1201 та 1205 згідно з УКТ ЗЕД та вивозиться за межі митної території України в митному режимі експорту, здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Також поправкою 113 Кабміну у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом доручається розробити та подати до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо створення Державного фонду підтримки сільськогосподарських товаровиробників; передбачити, що джерелами формування такого фонду є кошти, які надійшли до Державного бюджету від сплати вивізного (експортного) мита на соєві боби, подрібнені або не подрібнені (код 1201 згідно з УКТ ЗЕД), та на насіння ріпаку або кользи, подрібнене або не подрібнене (код 1205 згідно з УКТ ЗЕД).

